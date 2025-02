[DOSSIER] Peu de place au chemin commun, pour l’instant

« Nous actons votre volonté de redéfinir les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France mais rien ne devra contredire l’esprit des accords passés, dont la finalité est la pleine souveraineté », met en garde la déclaration préalable, réaffirmant que le nouvel accord, s’il advient, devra fixer « la date effective d’accession à la pleine souveraineté, les conditions du transfert effectif des compétences régaliennes, les suites de l’accord de décolonisation, les conditions de libération de nos militants emprisonnés, reconnus comme prisonniers politiques, les conditions relatives à notre future citoyenneté nationale et les engagements de la France pour une coopération post-indépendance dans le cadre de conventions d’interdépendance ».

Projet contre projet, laissant peu de place aux propositions de réconciliation et de cheminement commun que peuvent défendre d’autres formations politiques. Y avait-il un réel espace de discussion lors de ces rencontres à Paris, tant les visions, au sortir de ces mois de violence, de destructions, d’effondrement économique et social et de mise à mal du « destin commun » apparaissent antagoniques ? À vrai dire, non. Y avait-il même une volonté de se parler, de renouer avec le cadre tripartite qui avait permis les accords de Matignon et de Nouméa ? La réponse, là encore, est non. Ce qui ne veut pas dire que la situation est irréversible.

Mais, pour l’instant, le rôle de l’État, en la personne de Manuel Valls, aussi conscient soit-il de la crise historique que traverse la Nouvelle-Calédonie et du désastre social qui la guette, consiste d’abord à s’imprégner des apports de chacun avant d’engager avec tous une deuxième phase de discussion, en espérant qu’elle débouche sur des négociations.