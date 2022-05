« Agir sur plusieurs fronts à la fois »

Pour tenter d’inverser la tendance et redevenir attractif, « il faut agir sur plusieurs fronts à la fois », pense Bruno Calandreau. Augmentation de la tarification à l’acte, révision du statut des praticiens hospitaliers, fin du conventionnement, ouverture de plus de places en stage pour les étudiants, recrutement directement à Paris via la Maison de la Nouvelle-Calédonie ou encore création d’un statut de médecin collaborateur. Et, surtout, réforme du fonctionnement de la santé. « Le temps des rustines est terminé, on ne peut pas continuer comme ça sur le moyen terme, il faut se mettre autour d’une table et penser le système, qui est au bord du gouffre financier, dans son ensemble. »