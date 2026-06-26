[DOSSIER] Paul Néaoutyine : « Nous avons posé les bases d’un destin commun décolonisé »

DNC : Vous dirigez la province Nord depuis 27 ans. Pourquoi vouloir à nouveau conduire une liste en 2026 ?

Paul Néaoutyine : Nous sommes retournés, avec les élus sortants, vers nos bases fin mai pour restituer notre bilan critique et auto-critique. Il est ressorti de cette tournée qu’il fallait poursuivre le travail et j’ai été à nouveau proposé pour conduire la liste UNI.

Cette confiance qui m’est accordée est le résultat de 27 ans de stabilité, de développement et de progrès. La question n’est pas de savoir si nous avons tout réussi, mais si nous avons la volonté et le projet pour poursuivre le développement de la province Nord, eh oui, nous l’avons. Certains qualifient cela d’immobilisme, mais l’immobilisme, c’est surtout refuser de voir tout ce qui a été accompli.

Quel bilan tirez-vous de votre dernière mandature ?

Il s’agit d’un mandat qui aura été marqué par de fortes agitations et crises impactant le mode de vie au quotidien de nos concitoyens, les finances publiques, le cadre socio-économique du pays et la stabilité institutionnelle et politique. Malgré cela, nous avons engagé des actions concrètes en réponse aux engagements de 2019 et posé des bases solides pour la construction d’une citoyenneté calédonienne et d’un destin commun décolonisé avec toutes les composantes de notre société.

L’humain, l’économie, l’environnement, le social, l’éducation, la santé, la culture, le sport, aucun domaine n’a été oublié. Nous avons maintenu une gestion responsable de nos finances. Le fonds de roulement est préservé, ce qui nous a permis de garantir notre capacité d’intervention dans les services essentiels aux populations, de sanctuariser les aides sociales en faveur des plus démunis et de poursuivre la politique de rééquilibrage.

Êtes-vous confiant en la reprise à court terme de l’usine du Nord ? Comment recréer de l’emploi dans la province ?

Le nickel reste une ressource stratégique pour la Nouvelle-Calédonie et sa maîtrise publique est un levier de souveraineté. Nous réaffirmons notre attachement à la doctrine nickel, avec une maîtrise publique de la ressource et sa valorisation dans des unités détenues à 51 % par les intérêts calédoniens.

La relance de KNS est une priorité et nous accompagnerons la recherche d’un repreneur industriel et financier performant, capable de défier les conditions du marché et qui s’inscrit dans une logique de retour maximal de la valeur ajoutée pour le pays. Nous souhaitons également poursuivre les efforts de diversification qui créent des emplois durables, réduisent notre dépendance et renforcent notre autonomie.

La diversification est un processus de long terme, et nous avons déjà agi en soutient à l’agriculture, au tourisme, la pêche, l’artisanat… Même s’il est vrai que le nickel reste le moteur de notre développement et un atout majeur. Aujourd’hui, nous voulons assoir une économie plus résiliente et équilibrée en misant sur l’artisanat, le secteur primaire, l’innovation. Cela passe par l’accompagne- ment des acteurs dans le cadre du code de développement ou encore le soutien à la recherche et développement qui n’a pas diminué malgré le contexte.