[DOSSIER] Paul Deligny : « Nous vivons une incertitude collective »

Paul Deligny est psychologue clinicien spécialisé dans la sphère professionnelle. Il accueille ses patients en séance individuelle et effectue également des ateliers au sein des entreprises. © N.H.

La fermeture d’entreprises, le manque d’emplois et la réorganisation des tâches après les nombreux départs de salariés ont fait augmenter le mal-être au travail. Troubles du sommeil, anxiété, consommation d’alcool… Cette souffrance se manifeste de multiples façons. Rencontre avec Paul Deligny, psychologue clinicien du travail.

DNC : Avez-vous constaté une augmentation du mal-être dans la sphère professionnelle ?

Paul Deligny : Oui, surtout depuis 2025. Les émeutes de 2024 ont créé une véritable bombe à retardement sur le plan psychologique. Beaucoup de personnes ont attendu avant de consulter et se retrouvent aujourd’hui dans une profonde souffrance.

Comment les émeutes ont-elles amplifié le phénomène ?

Le degré d’incertitude professionnelle post-émeutes a été énorme. La Nouvelle-Calédonie a toujours été en développement. Or là, il y a eu une régression de dix ans, avec énormément d’emplois perdus. Même pour les personnes qui n’ont pas été licenciées, voir leurs collègues partir peut être difficile. Leur environnement professionnel est bouleversé. Le travail change forcément, car les tâches doivent être redistribuées et certains salariés se retrouvent à assumer une partie de la charge de ceux qui sont partis. Assister à la mise en place d’un plan social dans son entreprise est également très stressant.

Y a-t-il eu une hausse de troubles psychiatriques, des dépressions, des burn-out ?

Dans le cadre du travail, je dirais que c’est surtout l’anxiété qui a augmenté, alimentée par l’incertitude. L’incertitude de perdre son emploi, mais aussi celle du devenir calédonien. Tous les salariés que je vois ont quelqu’un dans leur entourage qui a perdu son travail. Nous vivons une incertitude collective.

La consommation d’antidépresseurs et d’anxiolytiques a-t-elle augmenté ?

Je n’ai pas ces données-là, je ne suis pas médecin ni psychiatre. En revanche, ce que j’ai pu constater au sein des entreprises, c’est une augmentation très importante des troubles du sommeil, provoqués par l’inquiétude. À tel point que dans certaines boîtes, nous avons mis en place des ateliers de gestion du sommeil. Chez les salariés, cela peut provoquer un manque d’attention, des troubles de la mémoire, ainsi que des risques d’accident et de somnolence. Il y a aussi des risques d’épuisement et de burn-out.

Autre chose que j’ai remarquée : une augmentation de l’addiction à l’alcool. De plus en plus d’employeurs nous alertent sur des contrôles positifs à l’alcool dans le cadre professionnel. Cela est dû à l’idée, largement répandue en Nouvelle-Calédonie, que l’alcool soulage et fait oublier les difficultés. Alors, lorsqu’une personne est stressée par rapport à son travail, le risque de tomber dans ce type de consommation augmente.

Le salarié peut être dans une situation de profond épuisement sans même s’en rendre compte

Quelles sont les catégories de travailleurs les plus touchées par le mal-être au travail ?

Les pompiers, les policiers et les soignants. Ce sont des profils altruistes qui se sont retrouvés face à un public qui les a violentés. C’est ce qu’on appelle un conflit de valeurs. C’est l’un des facteurs de risques psychosociaux au travail formalisé par le sociologue Michel Gollac. Les patrons et managers aussi sont particulièrement touchés par ce mal-être. En Nouvelle-Calédonie, nous avons majoritairement des petites entreprises. En général, les patrons et managers connaissent les salariés. Quand ils doivent les licencier, c’est très dur pour eux. Leur situation est délicate : ils sont entre les attentes des employés d’être rassurés et la direction générale, qui attend des résultats.

Quels sont les symptômes du mal-être au travail ?

Il est possible d’avoir des difficultés de concentration, de l’anxiété ou une perte de motivation. Des migraines liées au stress et des douleurs physiques sont également fréquentes. Le salarié peut aussi être sujet à des crises de larmes, à de l’agressivité ou de l’agacement.

Il peut par ailleurs être dans une situation de profond épuisement sans même s’en rendre compte. Je prends l’image d’une personne qui pratique un sport de manière intensive : elle peut prendre du plaisir à faire son sport, mais elle ne récupère pas suffisamment, elle épuise progressivement ses ressources sans forcément s’en apercevoir. Au bout d’un certain temps, ses performances diminuent. L’effondrement survient généralement après plusieurs mois.

Il existe trois phases : la phase d’alerte, durant laquelle des signaux de fatigue apparaissent ; la phase de résistance, où le travailleur force malgré la fatigue, ce qui engendre problème de sommeil et humeur dégradée ; puis l’effondrement complet, où il est presque impossible de faire quoi que ce soit, y compris les activités habituellement source de plaisir.

Les entreprises font-elles davantage appel à vous pour pallier ce problème ?

Oui, absolument. J’anime des cellules d’aide psychologique prises en charge par les employeurs. Après 2024, des entreprises ont organisé des groupes de parole afin d’anticiper la reprise. Le but étant d’éviter que les violences extérieures ne se répercutent sur le travail. C’était très intéressant, car on voyait des univers professionnels avec un cadre qui permettait à diverses communautés d’être ensemble, alors qu’elles étaient en conflit à l’extérieur. Les gens étaient soulagés de pouvoir se parler tout en ayant un cadre de protection.

Aujourd’hui, on m’appelle davantage pour des ateliers de médiation. La conflictualité a augmenté : des commentaires politiques, des blagues ou des réflexions qui passaient autrefois entre collègues ne sont plus acceptés de la même manière. Aussi, beaucoup d’employeurs souhaitent agir sur la gestion du stress et de l’incertitude auxquels sont confrontés leurs salariés.

Propos recueillis par Nikita Hoffmann