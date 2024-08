[Dossier] PATRIMOINE : la Nouvelle-Calédonie atteinte dans sa chair

CONSTRUIRE DES PONTS

« Quel message est véhiculé ? », questionne l’Union progressiste en Mélanésie, dans un communiqué. Faut-il d’ailleurs chercher un sens à ces destructions qui touchent l’ensemble des Calédoniens ? Car le patrimoine est « important pour continuer à construire des ponts, des liens entre les communautés », plaide Yves Mermoud, président de l’association Témoignage d’un passé, des témoins « d’une histoire commune ». « Les préjudices infligés à ces monuments représentent une perte inestimable pour la population et les générations futures », ajoute Ingrid Tateïa, cheffe adjointe du pôle protection et valorisation des patrimoines à la province Sud. D’autant qu’en partenariat avec l’association pour le patrimoine catholique de Saint-Louis, des travaux devaient être menés sur l’église.

Les exactions ont également lourdement affecté des établissements patrimoniaux qui, s’ils n’ont pas été vandalisés, subissent les conséquences de l’arrêt du tourisme, de la croisière, des visites scolaires… Le musée maritime en fait partie. Ouvert 6 jours sur 7, il est désormais accessible seulement trois jours par semaine. Une partie du personnel est en chômage partiel. La trésorerie est vide. Le risque de fermeture sérieux. « Nous sommes en attente de subventions », précise Alain Le Breüs, président de l’association du musée maritime. Le nombre de visiteurs a dégringolé.

Une centaine par mois contre environ 1 300 avant le 13 mai. Comment, dans ce contexte, continuer à valoriser et à faire connaître cet héritage ? « Nous faisons tout pour trouver des solutions et garder la tête hors de l’eau. Si nous devions fermer, nous savons à quel point cela serait difficile de repartir. » La structure, qui célèbre ses 25 ans cette année, accueille toujours des anniversaires, planifie une conférence, prévoit une exposition sur l’Iphigénie en septembre, organise des escape game… pour attirer le public et « continuer à vivre ».

Dans ces moments de détresse, les acteurs font preuve de solidarité et se mobilisent. La ville de Nouméa, par exemple, relance les médiations patrimoniales avec, entre autres, chaque jeudi midi, des visites de l’ancien bâtiment La France australe, aujourd’hui réhabilité. L’Amep envisage de mener une réflexion sur la conservation et la sauvegarde du patrimoine. Élément central d’une société qui se pense un avenir partagé.

A.-C. P.