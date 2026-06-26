[DOSSIER] Pascal Lafleur : « Les Loyalistes sont, inconsciemment, les meilleurs alliés des indépendantistes »

Le rééquilibrage tel qu’il avait été décidé était-il une erreur ?

L’idée de donner des pouvoirs aux provinces pour permettre aux Mélanésiens et aux indépendantistes d’exercer des responsabilités n’était pas mauvaise. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des sommes engagées ? Les populations ont-elles vu un réel change- ment dans leur quotidien ? Il faut en tirer les conclusions et c’est pour cela que nous préconisons un audit de la provincialisation. Cela n’a jamais été réalisé.

Par ailleurs, la clé de répartition doit naturellement être revue, en adéquation avec la charge des provinces dans le cadre d’une nouvelle répartition des compétences.

Comment répartiriez-vous ces compétences ?

Je donnerais davantage de pouvoir aux communes, parce que je suis persuadé qu’étant plus proches des populations, elles sont plus à même de mettre en œuvre des actions rapidement et efficacement. Au niveau territorial, il faudrait regrouper les compétences qui donnent une cohérence et une stratégie pays.

Le tourisme, par exemple, on le voit, est un échec lorsqu’il est géré au niveau provincial. Le nickel aussi, tout comme la santé. Et lorsque certaines prérogatives n’engagent pas l’ensemble du territoire, elles peuvent rester au niveau provincial. J’ai donc mon idée, mais je ne veux pas trancher avant d’avoir consulté. Pour plus d’efficacité, il faudrait également réduire le nombre d’élus : 54 au Congrès, 40 à la province, c’est trop.

Justement comment inclure la société civile ?

Je souhaite que nous consultions les Calédoniens par le biais des instances représentatives de la société civile au sens large : les coutumiers, l’Église, les syndicats, les professionnels, les associations, etc. Un statut serait ensuite rédigé et présenté à l’État. Nous lui demanderions de le soumettre aux Calédoniens pour validation.

Si les Calédoniens le valident majoritairement, l’État devrait conduire le processus législatif permettant de faire adopter un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. À partir de là, nous repartirions sur de nouvelles bases, avec certainement de nouvelles élections. Selon moi, avant les référendums, les élus auraient dû se rapprocher pour travailler à une solution à proposer aux Calédoniens et à l’État. Ils n’ont pas effectué ce travail : ils s’en sont uniquement remis à l’État et rien n’en est sorti.

L’État, constatant cet échec, aurait dû, en tant que partenaire, changer de méthode, élargir la discussion et donner davantage la parole aux Calédoniens.

Certains voudraient avoir le monopole de l’étiquette non indépendantiste. Notre projet s’inscrit dans la France.