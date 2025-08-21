[Dossier] Pas à la hauteur

Mardi 19 août, devait avoir lieu au Congrès, la séance des questions orales au gouvernement. Un exercice intéressant puisqu’il permet d’interpeller l’exécutif sur ses choix politiques, d’avoir des précisions, pour les Calédoniens, sur les réformes en cours. Pour la première fois, la séance prévue obligatoirement à chaque session (deux fois par an), n’a pas pu se tenir faute de quorum. De fait, l’hémicycle était quasiment vide hormis quelques élus du Rassemblement, des Loyalistes et de Calédonie ensemble. Il y avait aussi trois membres du gouvernement concernés par les trois questions qui devaient être posées sur le permis de conduire à l’école, la téléconsultation et les soins des Calédoniens ainsi que le porte-parole. On s’interroge sur ces absences dans la période de crise que nous vivons qui nécessiterait un investissement total de la part de nos élus. N’y a-t-il pas des points à défendre, à dénoncer en ce moment ? Le président du gouvernement, Alcide Ponga, trouvant les faits « regrettables »,

a néanmoins relativisé en évoquant un « grand cafouillage » entre chefs

de groupes sur le planning. On a aussi entendu que le ministre arrivait… mais en soirée ! Tout cela est très décevant.

Des chaises étaient également vides mercredi 20 août à la résidence du haut- commissariat lors de la rencontre du ministre d’État Manuel Valls avec

les maires et les présidents de provinces. Qu’on soit d’accord ou non avec son projet, le respect n’est-il pas une base à tout rapport humain ? Il en va de même de tous ceux qui n’ont que des menaces à l’esprit sans pour autant proposer quelque chose de concret.

Décevant également pour terminer – dans un tout autre volet – la mainmise politique sur la foire de Bourail. L’évènement est devenu, plus que jamais, une parade pour nos élus qui nourissent leurs réseaux sociaux. C’est à qui sera

le plus broussard. Globalement, le niveau de nos élus ne cesse de nous interpeller. Et malgré toute la bonne volonté, il devient difficile de croire en un horizon dégagé. Mais peut-être veut-on nous pousser aux élections ?