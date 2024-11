[DOSSIER] Partir n’est pas sans conséquences

ENSEIGNEMENT : VERS LA MÉTROPOLE ET LES ÎLES

L’évolution du nombre de radiations d’élèves scolarisés dans les écoles primaires de la province Sud depuis le 14 mai est un indicateur intéressant du mouvement de familles. Au total, 1 251 désinscriptions sont recensées, majoritairement à Nouméa (680), mais aussi dans le Grand-Nouméa : Dumbéa (253), Mont-Dore (152) et Païta (114).

Où vont ces écoliers ? Essentiellement vers la Métropole, pour 591 d’entre eux. Mais aussi vers les DOM-TOM (78) et d’autres territoires (83). Soit une large proportion. Néanmoins, 40 % des élèves restent en Nouvelle-Calédonie et s’orientent vers le privé de la Ddec (71) et d’autres structures (16). Ou bien, plus massivement, vers la province Nord (115) et les Loyauté (285). « Nous nous y attendions. Nous avons reçu beaucoup d’appels pendant les émeutes », souligne le service provincial ad hoc des Îles. La raison : mettre les enfants en sécurité. « Nous avons préparé nos équipes. »

La province basée à Lifou compte, elle, l’accueil de 394 élèves du primaire et 165 du secondaire venant de Nouméa et sa région. Depuis une quinzaine d’années, les effectifs scolaires fléchissaient dans les Loyauté à cause de la baisse du taux de natalité et de l’attrait de la création des usines de nickel. L’arrivée de jeunes dès le 17 juin a ainsi été absorbée sans difficulté, selon le service de l’enseignement. En outre, dans le secondaire public, 636 élèves scolarisés en mai ont poursuivi leurs études dans l’Hexagone ou en outre-mer.

UNE SPIRALE ÉCONOMIQUE DÉSASTREUSE