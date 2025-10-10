[DOSSIER] Paris sème des craintes financières

En plein chaos, le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, a défini deux urgences « qui s’imposent à l’ensemble de la classe politique ». L’adoption d’un budget pour l’État et pour la sécurité sociale, ainsi que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Ce qui a réjoui Calédonie ensemble, espérant l’adoption de la loi sur le report des élections provinciales en 2026 et des avancées dans l’examen du projet d’accord de Bougival. « C’est un signal fort » a reconnu, de son côté, le député Nicolas Metzdorf. Tandis que le FLNKS, mécontent, a appelé « les parlementaires à ne pas faire de la Nouvelle-Calédonie un enjeu de leurs luttes politiques internes, et à refuser toute logique de passage en force ».

Une petite musique commence à tourner : que l’archipel tombe dans un vide juridique « électoral », c’est-à-dire qu’il serait trop tard pour organiser un scrutin provincial avant le 30 novembre prochain en raison du temps nécessaire de révision des listes et de campagne, et qu’il serait impossible de reporter ces élections en 2026 à cause des répercussions du cataclysme politique national sur la mécanique législative à Paris.

BLOCAGE

Au-delà de la menace réelle sur le calendrier institutionnel, un risque pèse sur les intentions budgétaires en Nouvelle-Calédonie. Mardi 14 octobre, doit se tenir la première séquence plénière de rédaction du « pacte de refondation économique et financière » avec le gouvernement calédonien et la mission interministérielle pilotée par Claire Durrieu. Un certain nombre d’investissements à court terme sera identifié dans le but d’être proposé à l’inscription du projet de loi de finances 2026. Vu le marasme à Paris, une conséquence possible est le blocage de l’opération « rapidement », craint Christopher Gygès, porte-parole du gouvernement calédonien en charge des secteurs de l’économie et de la fiscalité.

Or, avec une chute record du produit intérieur brut de 13,5 % en 2024, toute action en faveur d’une relance est vivement attendue. En outre, le territoire aura certainement besoin d’un nouveau soutien financier de l’État pour boucler son budget primitif 2026. Une somme de 20 milliards de francs a minima comme dotation d’équilibre est évoquée. De même, si l’élaboration et le vote du projet de loi de finances 2026 national sont retardés, la Nouvelle-Calédonie se trouvera en bien grande difficulté pour assurer ses financements et missions.

Quelles que soient les péripéties politiques dans la capitale, « nous travaillons en temps masqué pour être prêts au maximum quand la situation se débloquera » à Paris, ajoute Christopher Gygès. La dissolution de l’Assemblée nationale étant le pire des scénarios pour l’archipel dans ce contexte budgétaire hyper contraint. Tout comme d’ailleurs l’exercice d’un gouvernement en affaires courantes pendant près de deux mois.