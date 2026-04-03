[DOSSIER] Pacte de refondation, une vraie relance ?

Naïma Moutchou, la ministre des Outre-mer, parle d’« un moment de vérité » en Nouvelle-Calédonie. Car « ce qui se décide aujourd’hui engage bien plus qu’un cycle économique : c’est la capacité du territoire à retrouver de la stabilité et de la confiance ». Les crises Covid et du nickel, puis les émeutes ont terrassé l’économie du territoire. À tel point que des experts craignent un effondrement. Les flux financiers de l’État ont grimpé lors des dernières années pour épauler justement le Caillou : aux aides habituelles évaluées à 190 milliards de francs en 2023, se sont ajoutés des soutiens exceptionnels pour atteindre, tout confondu, 357 milliards en 2024 et 343 milliards en 2025, selon les chiffres de Paris. Tout n’est pas gratuit, loin de là, à l’image des prêts AFD garantis par l’État.

Et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a dévoilé un nouveau plan. Travaillé pendant des mois avec la mission dite interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie et présenté officiellement à Nouméa mercredi 25 mars, le pacte de refondation économique et sociale prévoit un investissement de la République de 240 milliards de francs sur cinq ans. Des objectifs traversent six piliers : relancer l’activité et l’emploi ; investir dans les infrastructures essentielles, diversifier l’économie et protéger la population face aux conséquences du changement climatique ; investir dans un modèle durable pour le nickel ; donner des perspectives à la jeunesse ; rétablir les finances publiques ; enfin, renforcer la cohésion sociale par des actions de proximité.

En contrepartie de ces aides financières, des efforts doivent être fournis du côté calédonien. Par exemple, « une nouvelle stratégie nickel » doit être élaborée et « les parties prenantes locales » doivent prendre « les engagements et mesures nécessaires à son succès », à la lecture du document. Aussi, et peut-être surtout, « nous ne pouvons pas nous orienter vers la refondation et utiliser l’argent de l’État si, à côté, nous ne travaillons pas ensemble sur les réformes profondes » dont le territoire a besoin, a souligné mercredi 25 mars le président du gouvernement, Alcide Ponga, aux côtés du haut-commissaire de la République, Jacques Billant, devant les représentants des institutions, du monde économique, des syndicats… La plupart de ces révisions de système ou de modèle attendent depuis des années.