[DOSSIER] Pacific Valorisation, la fabrication de barquettes recyclées

Pacific Valorisation, c’est d’abord le fruit d’un constat fait il y a quelques années par deux gérants d’entreprise de travaux publics, Loïc Luciani et Franck Ollivier. Selon eux, « 90 % » des déchets issus de leurs chantiers de démolition partaient à l’enfouissement. Dont « un sacré volume » de papier et de carton. Or si à cette époque, en 2017, certaines sociétés locales s’occupaient déjà de la gestion du bois et des métaux, comme Embois et EMC Recyclage, « il n’y avait rien pour ces matériaux », se souvient Loïc Luciani, aujourd’hui directeur technique de Pacific Valorisation.

PRODUIRE LOCAL

Les associés imaginent donc la création de barquettes et de boîtes d’œufs locales recyclées à partir de ces deux déchets comme alternative aux boîtes importées de Chine, d’Europe et de Nouvelle-Zélande, et dont le volume d’import annuel représente près de quatre millions d’emballages. « À plus long terme, l’idée, c’était de remplacer tous les contenants en plastique à usage unique », explique Loïc Luciani.

L’objectif, outre la gestion de ces déchets, étant de « produire local ». Une volonté qui a plus que jamais son sens aujourd’hui. « La seule façon de sortir le pays de l’impasse, c’est de créer de la richesse et pour créer de la richesse, il faut produire local », estime Loïc Luciani.

Après une longue attente, les premières boîtes d’œufs sont lancées en octobre 2024, quelques mois après l’obtention par l’entreprise de l’autorisation d’exploiter avec une procédure ICPE, installation classée pour la protection de l’environnement, à Ducos. Pour le moment, une vingtaine de petits producteurs locaux issus des trois provinces leur font confiance. Si cela est « loin d’être suffisant » – leurs commandes représentant seulement 2 000 boîtes d’œufs par mois –, Pacific Valorisation a commencé à commercialiser ses barquettes auprès de deux grandes surfaces de la place. « Uniquement pour contenir les fruits à peau et à coque, car elles ne sont pas contacts alimentaires* pour l’instant », précise Loïc Luciani, qui espère convaincre davantage de structures dans le futur.