[DOSSIER] Oryctes rhinocéros, tueurs en série

En septembre 2019, l’Oryctes rhinoceros, plus communément appelé scarabée rhinocéros du cocotier, était découvert à l’aéroport de La Tontouta. Présent dans tout le Pacifique, ainsi qu’à la Réunion et à Hawaï, cet insecte ravageur ‒ connu pour causer d’importants dégâts sur les cocotiers et les palmiers ‒ est aujourd’hui présent dans 12 communes du territoire, de Bourail au Mont-Dore, jusqu’à Lifou.

Malgré la mise en place d’un plan d’éradication porté par le gouvernement et de nombreuses mesures de lutte mises en place par le Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (Sivap), la Chambre d’agriculture et de la pêche (CAP-NC), l’Agence néo-calédonienne de la biodiversité (ANCB), l’Institut agronomique néo-calédonien (IAC) et l’association Arbofruits, il est devenu impossible de l’éradiquer de la Grande Terre. « Dès lors que des spécimens ont été retrouvés à La Foa [août 2022, NDLR], il était clair que ce n’était plus faisable. D’autant plus pour une espèce qui pond énormément d’œufs. Cela démultiplie les capacités de reproduction et de diffusion du scarabée », souligne Patrick Barrière, coordinateur du pôle Menaces de l’ANCB.

Installation de pièges à phéromones, détection et destruction des gîtes larvaires, sensibilisation du public aux symptômes et bonnes pratiques… Comme c’est le cas dans les autres pays du Pacifique infestés par l’insecte, « nous n’avons pas de méthode miracle pour cette souche-ci de l’Oryctes », dite « de Guam », qui est « la plus résistante » des deux souches existantes, explique Patrick Barrière.

DISPERSION RAPIDE