[DOSSIER] Orgon, la base de données aux 30 000 noms

Participatif

Évelyne Henriot épluche tous les documents possibles, ceux des Archives d’outre-mer à Aix-en-Provence, de Gallica (la Bibliothèque nationale de France), les états civils, les arrivées de bateaux… Une tâche cruciale pour faire d’Orgon le portail le plus fiable. Et un sacerdoce pour celle qui, à l’aube de ses 80 ans, fait preuve d’une énergie débordante. « Elle s’est dit, “avant de disparaître, il faut que ce soit fini” », raconte Yves Mermoud.

Évelyne Henriot est « tombée dedans » il y a bien longtemps, alors qu’âgée de 18 ans, elle part en quête de ses origines et découvre par hasard que son grand-père, Léon Lucas, était un bagnard condamné à dix ans pour faux en écriture. Parmi ses ancêtres, deux surveillants pénitenciers également. « C’est une vraie valeur ajoutée, estime Emmanuel Chanson, gérant associé d’Élément, qui a mis en forme le site à titre à la fois professionnel et bénévole, parce qu’on propose de la matière vérifiée. »

Orgon, système participatif, est amené à être enrichi. « On dispose de peu de photos, alors je lance un appel à ceux qui en auraient et qui accepteraient de les partager. » D’autres documents pourront l’agrémenter au fur et à mesure, sonores, vidéos, cartographiques, etc. À terme, l’association Témoignage d’un passé envisage de le mettre en ligne.

Anne-Claire Pophillat