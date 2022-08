Et aussi déterminé. « Il a toujours eu beaucoup de facilité, ça va très vite dans sa tête. Mais c’est aussi quelqu’un qui bosse, très méthodique », souligne son père, Alain. Gaëlle, sa mère, explique qu’il a « toujours voulu être le premier en tout. Et ce qu’il voulait, il l’obtenait ». Son Bac S en poche, il s’inscrit en médecine mais n’accroche pas. « J’ai toujours aimé être dehors et je me suis rendu compte assez vite que ça ne me correspondait pas. »

Il s’offre un retour en Rafale, devant sa famille emplie de fierté. « Quand mon chef est venu me voir en me disant que j’allais en Nouvelle-Calédonie, je n’y ai pas cru. Mais depuis, j’y pensais tout le temps. C’est incroyable. Je suis le plus heureux » ajoute-t-il, encore boosté par « l’adrénaline ».

Johan approche le Cirfa (Centre d’information et de recrutement des Forces armées) de Bordeaux avec une ambition précise : intégrer ce régiment de chasse. Il passera par de multiples sélections au sein de l’armée à Tours, Cognac, Cazeaux, vole en planeur, en Epsilon, puis en Alpha Jet.

Il est finalement sélectionné sur Rafale monoplace à Saint-Dizier avant d’intégrer, comme il le souhaitait, le régiment Normandie-Niémen de Mont-de-Marsan, où il apprend « à tirer les armements, à gérer tous les capteurs ». Johan Pidjot est maintenant pilote de chasse. Il pourra prétendre à devenir sous-chef, puis chef de patrouille. Tous les six mois, il lui faudra repasser des tests.

Son point faible : l’ouïe. « C’est lié à toute la musique écoutée forte, comme tout Calédonien qui se respecte », blague-t-il. Pour être pilote, il faut avoir un cœur bien accroché, une bonne vision. « Mais il n’y a pas besoin d’être un faucon ! Juste pas de lunettes, ni de correction. »

Ses parents respectent son choix. « Ça fait plus peur à sa grand-mère, parce qu’il “va faire la guerre”, souligne son père. Mais c’est son job, il est entraîné. » Le commandant Lindsay, à ses côtés sur cette mission, reste bienveillant. « Son abnégation et son sérieux l’ont amené jusque-là. Partir en Métropole et réussir comme ça, revenir dans ces conditions, c’est quand même beau. »

Johan Pidjot ne changerait de carrière pour rien au monde. « On se sent un peu comme le roi du ciel. L’avion est magnifique, le cockpit incroyable, l’armement aussi, le bruit… Quand on met la postcombustion, on a l’impression de fendre l’air et que rien ne peut nous arrêter. »

Outre les avions, il aime aussi l’esprit d’équipe à l’armée et sa vie en Métropole avec sa compagne Céline, également Calédonienne, non loin de son frère et du surf. Avant de partir, Johan Pidjot glisse : « Ce passage restera comme un des plus beaux moments de ma vie ». L’histoire ne nous dit pas s’il a pu faire le fameux coup de pêche qu’il désirait tant.

Chloé Maingourd

Photo : Delphine Mayeur de Hans Lucas via AFP