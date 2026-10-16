[DOSSIER] « On nous disait : la porte est grande ouverte, vous pouvez partir »

La période des émeutes a modifié le fonctionnement de certaines entreprises, avec des répercussions sur leurs salariés. Pression, discriminations, perte d’avantages… Trois d’entre eux racontent leur expérience.

Thomas* travaille dans la même société depuis 13 ans. Au fil des années, le quadragénaire a peu à peu gravi les échelons et s’est épanoui professionnellement. Tout a changé après les émeutes. Son service, qui comptait habituellement cinq personnes, s’est retrouvé réduit à trois. Lui-même était sur le point d’être licencié, malgré ses années d’ancienneté. « Il ne devait rester qu’une seule personne et un responsable. Je leur ai dit que ça allait être très compliqué pour ceux qui restaient. La charge de travail allait être énorme », raconte-t-il. Son collègue a proposé de partager ses heures avec lui, une solution acceptée par la direction, qui les a tous deux placés à temps partiel.

S’il a ainsi pu conserver son emploi, Thomas n’a pas été soulagé pour autant. Depuis, un sentiment de trahison persiste. « Je l’ai toujours en travers de la gorge, car j’ai consacré ma carrière à cette boîte. Je me suis investi à 110 %. » En outre, avec la réduction des effectifs, les conditions de travail se sont dégradées. Il a dû réaliser des tâches auxquelles il n’était pas habitué, jusque-là assurées par ses anciens collègues. « J’étais d’accord avec cela. Mais j’estimais qu’au regard de mes nombreuses tâches, je pouvais prétendre à passer un échelon supérieur, avec la possibilité d’avoir un meilleur salaire. »

Cette demande lui a été refusée. De retour à plein temps aujourd’hui, il a simplement retrouvé son salaire initial. « On nous a fait comprendre que si nous n’étions pas contents, on pouvait partir ».

« FAIRE DES CONCESSIONS »

Une situation qui ressemble à plusieurs égards à celle que vit Nathan*, salarié dans le BTP. Depuis les émeutes, le secteur tourne au ralenti et les entreprises peinent à trouver des marchés. Afin de « préserver la trésorerie », son entreprise a décidé de supprimer les primes. « Ils nous disaient qu’il fallait faire des concessions et que si on n’acceptait pas, il allait y avoir un plan de licenciement », décrit Nathan. Parfois, plusieurs semaines pouvaient s’écouler sans chantier. Dans ces périodes creuses, l’employeur leur disait de ne pas venir travailler et ne les rémunérait pas. « Nous avons eu droit à certaines phrases, du style : “la porte est grande ouverte, vous pouvez partir quand vous voulez”. »

Par ailleurs, il estime que des gérants profitent de la situation du territoire pour faire des économies. « Pour se justifier, ils mettent toujours en avant la situation du territoire et le désir de préserver les emplois. Pourquoi pas, mais si c’est pour avoir de telles conditions de travail, ce n’est pas possible ! » Comme Thomas, Nathan ne compte pourtant pas quitter son entreprise, en raison des traites et de sa famille à nourrir. Il en a discuté avec des collègues d’autres entreprises. « Je me suis aussi rendu compte que l’herbe n’était pas forcément plus verte ailleurs », nuance-t-il.

RACISME DANS LA SPHÈRE PROFESSIONNELLE

Après deux burn-out, Valentine* a quant à elle décidé de démissionner de l’entreprise dans laquelle elle travaillait. En cause, plusieurs mois de pression, racisme et sexisme, à la suite de l’arrivée d’un nouveau directeur. « Il me demandait de faire des choses pour lesquelles je n’étais pas formée. Il m’envoyait sur le terrain tout en sachant que je n’avais pas les compétences pour pouvoir intervenir », raconte-t-elle. Elle se souvient des journées à rallonge, qui pouvaient se terminer à 1 heure du matin pour reprendre dès 7 heures le lendemain, sans réelle possibilité de récupérer les heures supplémentaires effectuées. « J’ai su par une collègue qu’il me les supprimait, car c’était impossible à justifier auprès de la RH. »

Seule femme de son service et d’origine kanak, elle affirme avoir été régulièrement la cible de remarques désobligeantes rendues, selon elle, légitimes à la suite des émeutes. « On me disait : “Tu es en congé, tu vas pouvoir planter tes carottes et tes maniocs !’’ ou “Ne touche pas ma table, tu vas la salir !’’ »

Un évènement l’a particulièrement marquée. Un jour, une collaboratrice l’a vivement interpellée, en la faisant sortir d’un établissement au motif qu’elle avait « les mains sales ». Valentine établit un lien entre cette attitude et les émeutes de 2024, durant lesquelles cette même collaboratrice avait « été agressée physiquement et verbalement par des Kanak ». « Je pense que c’est pour cela qu’elle m’a traitée de la sorte, elle a fait des généralités », estime-t-elle. Aujourd’hui, elle l’affirme encore : « J’adore ma profession ». Mais elle a dû se rendre à l’évidence : « C’était soit ma santé, soit mon travail ».

Nikita Hoffmann

*Prénoms anonymisés