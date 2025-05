[DOSSIER] « On apprend à détruire notre colère »

« L’enquête était longue. C’était clairement une erreur de casting. Il n’y avait aucune remise en question, un problème avec l’alcool, une impulsivité très difficile à gérer, glisse le directeur, Ludovic Fels, qui reste positif. Cela nous a permis de tester nos process, nos procédures. » Les prévenus reconnaissent généralement « l’utilité et le cadre excellent de cette prise en charge » à laquelle il est important qu’ils contribuent, et financièrement et par leurs actions, pour « sortir de l’assistanat, montrer leur implication ».

INTERACTIONS

Ludovic Fels explique que ce qui fonctionne le mieux sont les groupes de parole organisés avec le Relais et l’intégration de personnes suivies par la Rapsa déjà jugées et passées par la prison, ce qui peut amener à réfléchir. Il s’agit de les faire interagir et d’en venir à des conversations du type : « Moi, effectivement, je frappe ma femme parce que je ne supporte pas telle chose. Moi c’est plutôt cela qui me rend en colère ». Il faut s’attarder sur les racines de la violence et voir pourquoi ils passent à l’acte. « On regarde tous les versants de la vie, de l’enfance à aujourd’hui, pour comprendre ».

L’objectif du séjour est d’amener la personne à de nouveaux automatismes et à une autonomie. Des stages sur les violences sexuelles, « banalisées au sein du couple », sont aussi nécessaires. « Récemment, on était en pleine session et une personne a eu à ce sujet une réaction très violente : ‘moi, en 40 ans, je n’ai jamais demandé à la femme l’autorisation pour coucher !’ ». Ludovic Fels explique être atterré par la fréquence des violences intrafamiliales. « Elles prennent tellement d’ampleur qu’elles absorbent tout le reste. »

Dans ce parcours, il faut aussi analyser s’il est possible de reprendre la vie de couple. « Le mieux est toujours d’avoir un temps », mais certaines relations « doivent absolument se terminer », souligne le directeur qui observe « une ambivalence avec des victimes qui sont constamment devant la porte pour entrer en communication alors que la justice l’interdit ».