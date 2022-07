DNC : Le Poemart, qui fait face à des baisses conséquentes de ses subventions, traverse une situation critique. Qu’en est-il ?

Alexandra Gardner : Au début, la structure a connu des années très fastes, jusqu’en 2014. Entre la participation des institutions et les partenariats privés avec des entreprises comme l’OPT et Vale, on a eu jusqu’à 80 millions de francs de budget. La situation a commencé à se dégrader en 2015 – 2016 et cela s’est accentué il y a deux ans. En 2020, le gouvernement nous a octroyé 24 millions de francs. Le montant, divisé par deux en 2021, est passé à 12 millions et, cette année, à cinq millions, ce qui couvre la moitié des frais de fonctionnement. Après, on sait que la Nouvelle-Calédonie est en grande difficulté et que la crise sanitaire n’a pas arrangé les choses.

Quelles sont les conséquences ?

Je suis désormais la seule salariée. Le Poemart a dû licencier la seule collègue qui restait, la chargée de communication, l’an dernier. Heureusement, on a un peu de fonds propres et on a eu un report de crédits de 2020 sur 2021 en raison de l’annulation des événements prévus, qu’on a réorienté localement sur des émissions de télévision, l’accompagnement d’un projet sur l’anthologie du rap, des résidences de création et de coaching scénique de rappeurs en vue des Francofolies ou encore de l’aide à la création d’outils de communication.

Un de nos problèmes, c’est qu’on ne sait pas à qui s’adresser. La complexité du Poemart, c’est qu’avec l’export, il assure a priori une compétence pays en représentant la Nouvelle- Calédonie hors du territoire, sauf que la compétence culture appartient aux provinces qui, elles, ne s’approprient pas la mission d’export. Il nous reste à trouver d’autres sources de financement et à repenser le projet en s’orientant, par exemple, davantage vers le développement et l’accompagnement à la professionnalisation pour lequel la province Sud nous soutient un peu.

D’autres mesures pourraient permettre d’appuyer le secteur ?

Il faudrait réfléchir à mettre en place une redevance copie privée, une taxe sur les fournisseurs d’accès à internet, une taxe sur la billetterie avec exonération pour la programmation d’artistes locaux, faciliter l’éligibilité au mécénat, renforcer le « 1 % culturel », exonérer les artistes de la TGC sur leur matériel professionnel ou encore offrir une reconnaissance du métier d’artiste. Et puis concernant la promotion, on demande au gouvernement depuis plusieurs années de pouvoir bénéficier de la gratuité sur un certain nombre de billets d’avion par an, sachant que le budget qui y est consacré s’élève à plus de six millions de francs. En Polynésie, par exemple, Air Tahiti Nui offre plus de 50 billets par an au secteur artistique polynésien. Il faudrait aussi le faire localement avec Air Calédonie. On se prive souvent d’artistes des îles à cause du coût du transport. De nombreuses associations vivent la même chose. Pourquoi ne pas se fédérer ?

On a tenté de le faire à plusieurs reprises, mais il manque quand même un peu de solidarité dans ce secteur. On peut également réfléchir à mutualiser. Le problème, c’est qu’on a déjà tellement réduit notre fonctionnement que je ne vois pas la marge qu’il nous reste. On a appris à travailler avec trois fois rien. Je pense qu’on est tous très fatigués de cela, une lassitude s’est installée, alors trouver la dynamique pour se fédérer, oui dans l’absolu, mais cela ne génèrera pas d’économie. Et si le Poemart venait à disparaître ? Il n’y aurait pas de conséquences pour le grand public, mais pour les artistes, qui ne bénéficieraient plus de nos actions. On représente plus de 60 adhérents par an auxquels on offre des possibilités de diffusion et de promotion à l’extérieur du territoire. Si on ne le fait plus, personne ne le fera à notre place. C’est aussi à nous de réfléchir à nos positionnements, mais pour cela, il faut une politique culturelle.C’est ce qu’il manque, une vision et une volonté politique ?

Oui, il manque une vision de ce que l’on veut faire. La priorité du gouvernement est pour l’instant financière et j’espère que lorsque cet aspect-là sera plus ou moins réglé, on y verra plus clair. C’est dommage parce qu’il y a vraiment un énorme potentiel d’artistes à faire émerger en Nouvelle-Calédonie. Recueillis par Anne-Claire Pophillat Dans notre dossier La forte baisse des subventions

Le Poemart, la Maison du Livre et le Chapitô pourraient disparaître à la fin de l’année. Dans le secteur du social, des intervenants comme Solidarité Sida évoquent, eux aussi, de fortes difficultés financières. Chez les artistes, la « lassitude » s’installe

Les années défilent, les problèmes demeurent, constate le Syndic’art, pour qui l’incertitude est « épuisante ». Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé de la Culture, compte notamment sur l’arrivée d’un fonds d’aide à la création artistique pour relancer le secteur. Solidarité Sida : « Une association qui ferme, ce sont des missions de service public qui s’arrêtent » Depuis 1996, Solidarité Sida-NC fait de la prévention, notamment dans les établissements scolaires, et soutient les personnes qui vivent avec le virus. « Nous avons une file active d’environ 35 malades pour 300 sur le territoire, déclare Dominique Solia, et nous nous occupons aussi des infections sexuellement transmissibles, qui sont cinq à six fois plus nombreuses qu’en Métropole. » L’association propose notamment des dépis- tages gratuits et anonymes, des consultations de contraception, de sexologie, de psycholo- gie, etc. Des missions qui pourraient cesser d’exister.Les subventions, qui avaient déjà diminué de moitié en 2021, ont continué de fondre cette année. Sur les deux salariés, il n’en reste plus qu’un, et les bénévoles assurent l’équivalent d’un temps plein et demi. Eux aussi sont affectés. « 90 % de la charge repose sur deux personnes. Ils sont fatigués et leur motivation est en berne, ils se sentent découragés. » Dominique Solia en est consciente. « On ne pourra pas continuer comme ça, on fermera nos portes. » Établir « une convention d’objectifs et de moyens » Également engagée au sein du collectif des associations, Dominique Solia rappelle « que cela fait un moment » que le secteur demande à rencontrer le gouvernement pour « travailler sur une convention-cadre d’objectifs et de moyens » afin de le structurer son fonctionnement. Avant tout, il faudrait « fixer les modalités de financement ». Puis, mener une réflexion sur les priorités. « Est-ce que certaines missions d’associations sont plus importantes que d’autres ? Il faut se poser la question et en discuter. » Une nécessité pour être plus « efficient ». « Une association qui ferme, ce sont des missions, souvent de service public et d’intérêt général, qui s’arrêtent. » Le collectif pourrait à nouveau se mobiliser (il avait lancé « un appel au secours » en 2016 qui « n’avait pas été entendu »). Depuis, il est « en sommeil ». Dominique Solia est déterminée. « Je ne veux pas qu’on arrête. » Une assemblée générale est prévue en juillet. Objectif : procéder à un état des lieux en vue de « construire une politique ». Avec les institutions.