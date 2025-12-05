[DOSSIER] « Nous exploitons tout renseignement »sur la cocaïne

DNC : Quel est le périmètre d’action de la DTPN en matière de stupéfiants ? Marjorie Ghizoli : Notre cadre d’action est triple. D’abord, la recherche de renseignement menée aussi bien par les policiers de terrain que par les enquêteurs. L’objectif est d’identifier et d’interpeller aussi bien l’usager que le trafiquant, c’est-à-dire celui qui organise du trafic de produits interdits : stupéfiants, anabolisants, médicaments, tout ce qui est prohibé à la vente. Ensuite, indépendamment du renseignement, nous avons deux missions : une présence de voie publique forte avec le contrôle et l’interpellation de détenteurs de stupéfiants et une action de plus long terme par le travail d’enquête visant au démantèlement de trafics. Comment obtenez-vous des informations ? Le renseignement provient des recherches générales et de la voie publique. Nous recevons de nombreuses informations dans le cadre des GPO (groupes de partenariat opérationnel), lors de réunions de quartier. Les habitants signalent des regroupements, des nuisances, de la vente de stupéfiants. Notre objectif est alors d’agir sur les points de deal, d’identifier vendeurs et acheteurs et d’ouvrir une enquête sous l’autorité du procureur de la République. Selon les quan- tités, le procureur qualifiera l’affaire d’usage ou de vente.

Quels policiers sont concernés ? C’est le travail quotidien de la BAC (brigade anticriminalité), la BST (brigade spécialisée de terrain) et des policiers en tenue dans tout Nouméa. La brigade des stupéfiants, composée de six enquêteurs, reprend les renseignements ou les affaires issues de la voie publique. Le premier niveau consiste à assurer la visibilité et la sécurisation dans les quartiers pour rassurer les habitants. Le second niveau est l’enquête pour démanteler les réseaux et stopper la vente. Vous travaillez également avec les douanes… Nous collaborons sur des dossiers communs, toujours sous l’égide du procureur. Cela peut concerner des contrôles de débits de boissons, de nakamals, des points de deal de quartiers, des opérations sur la voie publique ou de grandes affaires de démantèlement, comme on a pu en connaître récemment. Comme les douaniers ne sont pas officiers de police judiciaire, si le procureur veut judiciariser, nous prenons le relais, si c’est en zone police (port, aéroport, Nouméa).