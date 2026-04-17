[DOSSIER] Lionel Loubersac : « Nous avons le plus grand océan du monde à portée de main »

Où en est la stratégie du Livre bleu, lancée en 2016 par le Cluster maritime ? Le développement de l’économie maritime n’avance-t-il pas trop lentement ?

Oui, cela prend du temps. Contrairement à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie reste encore trop peu tournée vers la mer : nous sommes un « caillou de Terriens », et la vie politique est absorbée par les questions de statut. Mais une stratégie maritime est désormais travaillée plus sérieusement. Pour accélérer, il faut un soutien public, pas forcément monétaire, mais plus affirmé à la créativité et à l’innovation.

Notre ZEE est immense à surveiller – comme celle de nos voisins, souvent au-delà d’un million de km2. Nous pourrions proposer des solutions régionales, et je suis convaincu que des financements internationaux se positionneront sur le développement durable maritime si nous proposons, avec nos voisins, des idées neuves et pertinentes. Or, nous en avons !

Vous participez régulièrement à des événements comme l’UNOC, VivaTech ou encore ChangeNOW d’où vous revenez. Pourquoi ce travail de réseau et de plaidoyer est-il important ?

L’UNOC a vraiment fait bouger les lignes. Il a notamment accéléré le dossier de la haute mer, c’est-à-dire celui des espaces maritimes internationaux qui ne relèvent plus de la juridiction des États, avec des protocoles de protection et de valorisation et il a aussi considéré le cas des îles. Avec la Polynésie française, nous avons défendu, à Nice, l’idée que les petits pays insulaires puissent exercer davantage de responsabilités dans leurs zones océaniques, au service de stratégies de développement « intelligent ». Ce principe a été repris par l’UNOC dans ses recommandations.