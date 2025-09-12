[DOSSIER] « Notre priorité, c’est de maintenir les familles dans leur logement »

Président du conseil d’administration de la SIC, Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, premier bailleur social qui loge près de 10 % de la population du territoire, Vaimu’a Muliava alerte sur une crise sociale sans précédent. Alors que la moitié des locataires sont en situation d’impayé, il défend une ligne claire : maintenir les familles dans leur logement et trouver des solutions structurelles pour éviter l’effondrement du modèle.
DNC : Depuis les émeutes du 13 mai 2024, comment décririez-vous la situation des locataires de la SIC ?
Vaimu’a Muliava : Depuis le 13 mai, les impayés ont doublé. Aujourd’hui, c’est à peu près 50 % des locataires qui ne paient plus. Parmi eux, 18 %, soit environ 1 500 familles, sont en difficulté majeure, avec plus de quatre loyers impayés. C’est une crise sociale d’une ampleur inédite. La SIC joue son rôle d’amortisseur : nous accompagnons, nous relogeons, nous maintenons. La commission de prévention des expulsions, qui traite chaque mois les dossiers en difficulté, voit son activité doubler depuis la crise. Et je redoute que ce nombre de dossiers se multiplie encore avec les pertes d’emploi que nous connaissons déjà. Notre objectif, c’est de tenir les familles dans leur logement, jusqu’au bout.
Certains accusent la SIC d’être trop dure, d’expulser rapidement. Que répondez-vous à cette critique ?
Les expulsions “punitives”, ça n’existe pas. Notre objectif, c’est exactement l’inverse. Je le répète, il est de maintenir les familles dans leur logement. On a un taux d’expulsion final de 5 pour 1 000 locataires en impayé. Cette année, 51 notifications de concours de la force publique ont été délivrées et 21 expulsions ont été réalisées. L’expulsion, c’est le bout du bout, après un long accompagnement. Chaque dossier est suivi, nous cherchons toujours une solution avant d’en arriver là. Et pour nos agents aussi, c’est difficile à vivre d’être vus comme ceux qui expulsent, alors qu’ils passent des années à accompagner les familles.
Dans ce contexte, comment la SIC a-t-elle réussi à continuer à fonctionner ?
On a acheté du temps. C’est la première chose à comprendre. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Nous renégocions nos dettes avec l’AFD (Agence française de développement, NDLR) et la Banque des Territoires, avons réduit nos charges de 40 %, notre masse salariale de 20 %. Tout cela nous a permis de tenir, mais ce temps s’écoule vite. Ce ne sont pas des solutions durables : on ne peut pas fonctionner indéfiniment en se serrant la ceinture et en vendant une partie de notre patrimoine.
Quelle place occupe l’aide au logement dans cet équilibre fragile ?
Le modèle économique de la SIC repose en grande partie sur les aides au logement (ALT). L’ALT, c’est presque la moitié de nos encaissements. Si on baisse l’aide au logement, on perd encore un peu plus de temps. Et derrière, ce sont les familles qui sont directement fragilisées. C’est pour ça que nous disons clairement : toucher à ces aides, c’est scier la branche sur laquelle repose le modèle.
Quelles pistes mettez-vous sur la table pour éviter l’asphyxie ?
Nous travaillons sur plusieurs leviers. D’abord, un fonds de garantie des loyers impayés, qui permettrait d’absorber le choc pour les bailleurs et de sécuriser les familles en difficulté. Ensuite, un fonds pour la rénovation urbaine, le fonds Faré, car beaucoup de nos quartiers ont besoin d’être repensés et réhabilités.
Enfin, il y a le fameux “2 %” qui est perçu par le Fonds social de l’habitat. C’est une cotisation patronale sur la masse salariale. Aujourd’hui, près de 60 % de nos locataires sont ayants droit mais n’en bénéficient pas. Cela veut dire que des moyens existent, mais ne profitent pas à ceux qui en ont besoin. On pourrait élargir l’assiette, par exemple aux employeurs publics, et mieux redistribuer. Nous évoquons aussi une petite cotisation symbolique des salariés, de 0,1 ou 0,2 %.
Comment mettre en œuvre ces réformes sans aggraver la situation des familles ?
On ne veut pas réformer à l’aveugle. Nous proposons une méthode pragmatique : utiliser des indicateurs macro-économiques comme déclencheurs. Quand un seuil est atteint, une réforme s’active. Cela permet de lisser les transitions et d’éviter les ruptures brutales pour les familles. C’est une façon d’engager les changements de manière progressive et responsable.
Où en sont les discussions politiques sur ces sujets ?
Aujourd’hui, le logement social ne peut pas rester uniquement dans les mains du gouvernement. Il faut que le sujet soit porté devant le Congrès, qu’il soit débattu par l’ensemble des élus. C’est à cette échelle que nous pourrons décider des réformes et des moyens. Nous avons tenu bon jusqu’ici, mais nous arrivons à la limite. On a besoin de dispositifs exceptionnels et généralisés pour soutenir les familles pendant deux à trois ans, le temps de la transition. L’objectif, c’est toujours le même : le maintien des gens dans leur logement.
Propos recueillis par Mathurin Derel