[DOSSIER] « Notre priorité, c’est de maintenir les familles dans leur logement »

DNC : Depuis les émeutes du 13 mai 2024, comment décririez-vous la situation des locataires de la SIC ?

Vaimu’a Muliava : Depuis le 13 mai, les impayés ont doublé. Aujourd’hui, c’est à peu près 50 % des locataires qui ne paient plus. Parmi eux, 18 %, soit environ 1 500 familles, sont en difficulté majeure, avec plus de quatre loyers impayés. C’est une crise sociale d’une ampleur inédite. La SIC joue son rôle d’amortisseur : nous accompagnons, nous relogeons, nous maintenons. La commission de prévention des expulsions, qui traite chaque mois les dossiers en difficulté, voit son activité doubler depuis la crise. Et je redoute que ce nombre de dossiers se multiplie encore avec les pertes d’emploi que nous connaissons déjà. Notre objectif, c’est de tenir les familles dans leur logement, jusqu’au bout.

Certains accusent la SIC d’être trop dure, d’expulser rapidement. Que répondez-vous à cette critique ?

Les expulsions “punitives”, ça n’existe pas. Notre objectif, c’est exactement l’inverse. Je le répète, il est de maintenir les familles dans leur logement. On a un taux d’expulsion final de 5 pour 1 000 locataires en impayé. Cette année, 51 notifications de concours de la force publique ont été délivrées et 21 expulsions ont été réalisées. L’expulsion, c’est le bout du bout, après un long accompagnement. Chaque dossier est suivi, nous cherchons toujours une solution avant d’en arriver là. Et pour nos agents aussi, c’est difficile à vivre d’être vus comme ceux qui expulsent, alors qu’ils passent des années à accompagner les familles.

Dans ce contexte, comment la SIC a-t-elle réussi à continuer à fonctionner ?

On a acheté du temps. C’est la première chose à comprendre. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Nous renégocions nos dettes avec l’AFD (Agence française de développement, NDLR) et la Banque des Territoires, avons réduit nos charges de 40 %, notre masse salariale de 20 %. Tout cela nous a permis de tenir, mais ce temps s’écoule vite. Ce ne sont pas des solutions durables : on ne peut pas fonctionner indéfiniment en se serrant la ceinture et en vendant une partie de notre patrimoine.