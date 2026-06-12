[DOSSIER] Nickel : l’ambition européenne

« Il y a des partenariats à nouer avec la Nouvelle-Calédonie. Parce que ce sont des ressources calédoniennes, françaises, donc européennes », a invité Alcide Ponga, président du gouvernement, au terme du sommet organisé par la communauté d’innovation EIT RawMaterials, du 19 au 21 mai, à Bruxelles, en Belgique. Un « side event », ou événement parallèle, sur le nickel calédonien, une première, a réuni le dirigeant de l’exécutif du territoire, les représentants d’Eramet, de Prony Resources NC, de la SMSP, de la Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie, mais aussi des industriels, traders et analystes du monde entier. Le principe étant de mettre en valeur les atouts de l’archipel – parmi lesquels la qualité de son minerai – et en relation les producteurs et acheteurs. Avec l’Europe en destination finale. Car ses États membres, préoccupés par l’expansion de la Chine (par exemple) sur les marchés, veulent être autonomes dans différents secteurs et ainsi s’appuyer sur des sources fiables, viables et si possible décarbonées.

À compter de 2022, l’Union européenne a accéléré la cadence. Son Conseil a adopté, deux ans plus tard, la législation sur les matières premières critiques. C’est-à- dire des matériaux qui revêtent « une grande importance économique pour l’UE » et présentent « un risque élevé de rupture d’approvisionnement en raison de la concentration de leurs sources et de l’absence de substituts de qualité et abordables », écrit l’institution. L’idée est bien, à travers ce texte, de réduire la dépendance vis-à-vis d’États tiers – surtout si ces nations ne partagent pas les mêmes valeurs que celles de l’Europe –, de moins subir de fait les variations de prix ou encore de favoriser par ricochet la décarbonation de l’économie. D’ici 2030, les pays du drapeau bleu aux étoiles comptent produire 10 % de leurs besoins localement, réaliser 40 % de la transformation sur place et développer le recyclage. La barre est haute.