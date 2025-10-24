[DOSSIER] Nathalie Dugand : « Le passage de l’enfance à l’âge adulte est une étape de vulnérabilité »

Pourquoi, selon vous, cette période a-t-elle été un tournant ?

Elle a bousculé les repères des adolescents. Ceux-ci sont généralement le cercle familial, la communauté, la tribu, mais aussi leur monde social, donc en grande partie l’école. Et lorsqu’il y a des bouleversements dans les deux champs, c’est-à-dire à la fois à l’école, avec des classes fermées, un contrôle continu, des modifications dans le brevet ou le bac… Puis, en parallèle, la crainte de la vaccination dans les familles, les deuils successifs… Cela les a angoissés énormément. Le territoire a également été isolé durant cette période. Or, l’isolement contribue au risque de suicide.

Quelles sont les raisons que l’on retrouve régulièrement à l’origine des passages à l’acte en Nouvelle-Calédonie ?

Les violences familiales, les déceptions amoureuses, les incestes et les agressions sexuelles. C’est une catastrophe. L’alcoolisme parental et le harcèlement scolaire aussi. Les réseaux sociaux sont un vrai problème, auquel nous sommes confrontés en pédopsychiatrie. La vie intime n’existe plus. D’un côté, cela excite les adolescents, mais les angoisse aussi énormément.

La déscolarisation est un autre facteur de risque du suicide. Car parmi les moyens de protection, on trouve la scolarisation, la solidité du tissu familial et amical, ainsi que le niveau d’intelligence. Le fait d’avoir des déficiences intellectuelles, un retard mental ou des troubles très sévères de l’apprentissage, est un facteur prédictif.

Lui dire » Je suis là, quoi qu’il arrive » est important.

Existe-t-il suffisamment de structures d’accompagnement pour ces jeunes en souffrance ?

Les structures existent, mais les besoins augmentent plus vite que les ressources, comme dans de nombreux territoires ultra- marins. Nous sommes très peu de pédopsychiatres. En 2022, il y en avait sept. Désormais, nous ne sommes plus que quatre. Cette tension sur les effectifs rend parfois difficile la réponse immédiate à toutes les demandes, mais elle a aussi renforcé la volonté des équipes d’agir autrement. Le CHS travaille à améliorer la continuité des prises en charge, en lien étroit avec les services de pédiatrie du CHT, les associations et les établissements scolaires. L’objectif est d’apporter une aide adaptée le plus tôt possible aux jeunes en souffrance. Depuis le début de l’année, nous avons eu au moins six suicides de mineurs. C’est énorme.