[DOSSIER] Modèle calédonien : évolutions ou révolution ?

Cette participation n’est pas gratuite. Elle est conditionnée « à l’adoption de réformes permettant d’améliorer le modèle économique et social néo-calédonien », précise l’État. Des réformes devenues indispensables, que la Nouvelle-Calédonie a échoué à réaliser par le passé.

Afin de soutenir le territoire, incapable de financer ces dépenses, l’État a annoncé, début septembre, une aide supplémentaire de 15 milliards de francs (portant son appui à 50 milliards de francs environ depuis le début de la crise) en faveur des entreprises et du service public (Ruamm, Enercal, chômage, etc.).

Selon le haut-commissariat, le PIB a chuté de 15 %, plus de 2 100 entreprises ont été affectées par les émeutes, les dégâts s’élèveraient à plus de 262 milliards de francs, les recettes fiscales ont dégringolé, le nombre de chômeurs a explosé (24 000).

PLUS LE CHOIX Deux initiatives sont menées en parallèle, même si elles sont « complémentaires », assure Calédonie ensemble, à l’origine de la résolution en faveur d’un plan quinquennal de 500 milliards de francs appelé à être financé par l’État, adopté le 28 août par les élus du Congrès. À sa tête, le comité interinstitutionnel (composé des représentants des collectivités, institutions et groupes politiques du Congrès), secondé par la commission des forces vives (chambres consulaires, organisations patronales et syndicales), installée le 16 septembre. Le déplacement d’une délégation est prévu à Paris la semaine prochaine en vue de plaider en faveur de ce programme. Les Loyalistes, le Palika et le Medef ont annoncés qu’ils n’y participeraient pas.

L’exécutif porte, lui, le plan S2R, pour sauvegarde, refondation et reconstruction, qui doit permettre de « définir les grands principes sur lesquels reposera le nouveau modèle calédonien et à long terme identifier les pistes prioritaires de reconstruction », déclarait, fin août, le membre du gouvernement Yannick Slamet. Une démarche consultative visant à remanier en profondeur le système économique, social, sociétal et institutionnel. Le Cese a présenté sa contribution vendredi 13 septembre, celle des organisations patronales et syndicales est attendue cette semaine. Le Sénat coutumier a également été sollicité. Ainsi que les Calédoniens, via un document en ligne. Environ 2 500 contributions ont été enregistrées pendant la consultation, du 29 août au 19 septembre. « Nous ne sommes pas dans de la cosmétique », promet Christopher Gygès, membre du gouvernement. L’idée, déjà évoquée avant les violences, est largement reprise depuis. « On ne vivra plus comme avant » affirmait, début juin, Mimsy Daly, présidente du Medef. Jean-Marc Burette, de l’Usoenc, plaidait en faveur d’un « nouveau modèle pour la jeunesse ». Mélanie Atapo, pour l’USTKE, prônait « un projet de société » qui ne « reproduise pas les mêmes déséquilibres ». « Il va falloir faire des sacrifices », observe Christopher Gygès.