[DOSSIER] Milakulo Tukumuli : « On est sous une tutelle qui ne dit pas son nom »

Quelle est la voie de secours ? Il n’y a pas de voie de secours. Il n’y a qu’une seule voie, c’est l’État, le PLF 2026. Il y a aussi la voie du salut : tu te dis que tu vis avec 80 milliards en moins, et à ce moment-là, il faut restructurer le pays pour. Toutes les collectivités, les politiques publiques, la relance économique… Il faut tout gommer. Je prends le régime des retraites. Il manque huit milliards en 2026. Où va-t-on aller les chercher ? Dans les proches de l’État. Et l’État ne va pas nous prêter sans conditions. Nous avons dit à Claire Durrieu [directrice de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie] qu’il nous faut un plan quinquennal. On ne peut pas demander tous les ans des enveloppes à l’État. On le redit, l’idéal serait des subventions. Et à ce plan de financement, il faut adosser un plan quinquennal de réformes. C’était le PS2R [plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction] de l’époque que le président du gouvernement, Louis Mapou, avait souhaité dissocier [du plan quinquennal].

Que signifie « vivre avec 80 milliards de francs en moins » ?

C’est quasiment la moitié du budget de la Nouvelle-Calédonie. L’assiette classique des dotations, ce sont 110 milliards de francs. Elle va être à 73. La province va récupérer 17 milliards au lieu de 28, c’est 10 milliards en moins. Cela va se répercuter sur l’ensemble des collectivités. Les choix vont donc être : continue-t-on l’aide médicale, les bourses, etc. ?

Mais jusqu’ici, le système était artificiel. En 2019, le train d’investissements pour le BTP s’élevait à 120 milliards de francs pour 270 000 habitants. C’était de la frénésie totale.

Considérez-vous que la Nouvelle-Calédonie est économiquement sous la tutelle de l’État ?

Elle est déjà sous tutelle depuis le 13 mai 2024. On est sous une tutelle qui ne dit pas son nom. Cela se renforce et cela va aller crescendo, parce qu’en plus, nous sommes incapables de voter des réformes qui ont du sens. Plus on va avancer dans l’inertie, plus cela va se voir. La mission de Claire Durrieu, c’est une tutelle. Appelons un chat, un chat.

Vous avez à nouveau demandé que les emprunts soient transformés en subventions. Est-ce possible ?

L’État a toujours dit non. Finalement, après Bougival, ils disent « peut-être, on verra ». Cette éventualité dépend aussi des efforts financiers réalisés par le gouvernement national.

Des réformes sont-elles vraiment réalisables dans le contexte politique actuel et à la veille d’élections ?

Il y a une instabilité en Métropole, une instabilité ici. Et nous entrons dans une période électorale. Et pourtant, nous avons une opportunité de remettre tout à plat et de corriger notre architecture fiscale et sociale. Il n’y aura pas de sous sans réformes, même si elles sont douloureuses. On avance avec la dague dans le dos.

Propos recueillis par Chloé Maingourd et Yann Mainguet.