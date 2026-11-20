DNC : Les violences faites aux femmes sont-elles le symptôme d’un problème plus profond dans notre société ?

Maud Le Bar : On ne peut pas s’interroger sur les violences faites aux femmes sans s’interroger sur la structure de la société dans laquelle elles interviennent, les rapports sociaux, les rapports de pouvoir et de domination qui permettent qu’elles existent. Ces violences s’inscrivent dans un système historique de domination entre les hommes et les femmes et d’inégalités. Le sexisme, c’est l’idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes et tous les comportements qui en découlent. Il faut distinguer les situations individuelles des mécanismes sociaux qui les permettent. Si on oublie le côté systémique, on passe à côté de tout le problème.

Comment ce système se manifeste-t-il dans la vie quotidienne ?

Le sexisme commence très tôt. Il passe par les stéréotypes sur les filles et les garçons, puis sur les femmes et les hommes, qui engendrent des préjugés, des discriminations et des inégalités. C’est une mécanique bien rodée. Il y a aussi ce qu’on appelle le continuum des violences sexistes et sexuelles. Les blagues sexistes, les remarques qui paraissent anodines et les violences plus graves sont liées. Les petites violences du quotidien créent un environnement plus favorable à ce que des violences plus graves surviennent. Le sexisme ordinaire, c’est le terreau du sexisme plus grave, c’est-à-dire les violences faites aux femmes.

Vous intervenez régulièrement dans les entreprises. Que révèle l’application de la loi de 2023 sur l’égalité professionnelle ?

Cette loi prévoit des délégués à la lutte contre le sexisme, chargés d’accueillir la parole des victimes, mais aussi de faire de la prévention. Mais il y a un écart entre ce que dit le texte et ce qui se passe sur le terrain. La loi a été négociée pendant quatre ans et derrière, le gouvernement communique peu et il n’y a pas de suivi pour savoir si les entreprises ont rempli leurs obligations. Certaines ne sont pas au courant, d’autres savent et ne font rien. J’ai aussi discuté avec quelqu’un d’une entreprise d’une centaine de salariés qui expliquait ne pas avoir de délégué parce que personne ne voulait de ce rôle. Certains délégués sont très soutenus par leur direction, d’autres se retrouvent seuls. Il manque une coordination et un suivi.

L’histoire des droits des femmes n’est pas du tout linéaire