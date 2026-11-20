Cofondatrice et présidente de La Tresse NC, association féministe créée en 2023 pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles, Maud Le Bar intervient également comme formatrice dans les entreprises et les établissements scolaires. Pour elle, les violences faites aux femmes ne sont pas des phénomènes isolés. Elles s’inscrivent dans un système de domination qui traverse toute la société et dont les avancées du féminisme révèlent aussi les résistances.
DNC : Les violences faites aux femmes sont-elles le symptôme d’un problème plus profond dans notre société ?
Maud Le Bar : On ne peut pas s’interroger sur les violences faites aux femmes sans s’interroger sur la structure de la société dans laquelle elles interviennent, les rapports sociaux, les rapports de pouvoir et de domination qui permettent qu’elles existent. Ces violences s’inscrivent dans un système historique de domination entre les hommes et les femmes et d’inégalités. Le sexisme, c’est l’idéologie qui repose sur le postulat de l’infériorité des femmes par rapport aux hommes et tous les comportements qui en découlent. Il faut distinguer les situations individuelles des mécanismes sociaux qui les permettent. Si on oublie le côté systémique, on passe à côté de tout le problème.
Comment ce système se manifeste-t-il dans la vie quotidienne ?
Le sexisme commence très tôt. Il passe par les stéréotypes sur les filles et les garçons, puis sur les femmes et les hommes, qui engendrent des préjugés, des discriminations et des inégalités. C’est une mécanique bien rodée. Il y a aussi ce qu’on appelle le continuum des violences sexistes et sexuelles. Les blagues sexistes, les remarques qui paraissent anodines et les violences plus graves sont liées. Les petites violences du quotidien créent un environnement plus favorable à ce que des violences plus graves surviennent. Le sexisme ordinaire, c’est le terreau du sexisme plus grave, c’est-à-dire les violences faites aux femmes.
Vous intervenez régulièrement dans les entreprises. Que révèle l’application de la loi de 2023 sur l’égalité professionnelle ?
Cette loi prévoit des délégués à la lutte contre le sexisme, chargés d’accueillir la parole des victimes, mais aussi de faire de la prévention. Mais il y a un écart entre ce que dit le texte et ce qui se passe sur le terrain. La loi a été négociée pendant quatre ans et derrière, le gouvernement communique peu et il n’y a pas de suivi pour savoir si les entreprises ont rempli leurs obligations. Certaines ne sont pas au courant, d’autres savent et ne font rien. J’ai aussi discuté avec quelqu’un d’une entreprise d’une centaine de salariés qui expliquait ne pas avoir de délégué parce que personne ne voulait de ce rôle. Certains délégués sont très soutenus par leur direction, d’autres se retrouvent seuls. Il manque une coordination et un suivi.
L’histoire des droits
des femmes
n’est pas du tout
linéaire
La réponse des institutions peut-elle elle-même contribuer au problème ?
Souvent, on responsabilise encore beaucoup les victimes pour les violences qu’elles subissent. J’ai eu des témoignages assez incroyables de victimes qui se retrouvent en garde à vue lorsqu’elles viennent déposer plainte. Une femme, après une scène de violences conjugales, a été emmenée à l’hôpital par les policiers. Lorsqu’elle s’est présentée au commissariat pour déposer plainte, elle a été placée en garde à vue et y a passé la nuit. Son conjoint avait expliqué qu’elle s’était défendue. Elle s’est retrouvée à devoir faire, elle aussi, un stage destiné aux auteurs de violences. C’est toute la question de la « victimisation secondaire » : une victime peut subir une nouvelle atteinte du fait de la manière dont elle est reçue, notamment par la justice. Cela ajoute à son préjudice.
Alors que la parole des femmes se libère, on voit, en parallèle, un essor du masculinisme. Comment l’interprétez-vous ?
L’histoire des droits des femmes n’est pas du tout linéaire. À chaque fois qu’il y a eu des avancées, il y a eu des retours de bâton. C’est ce qu’on appelle le backlash, un phénomène théorisé par Susan Faludi. Peut-être que cette montée du masculinisme est un retour de bâton des avancées de la dernière vague du féminisme. Nous rencontrons régulièrement des résistances lors de nos interventions dans les entreprises. Nous entendons : “Ça a toujours été comme ça”, de personnes qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait changer. Il y a beaucoup de méconnaissance, mais aussi de la désinformation qui nourrit les idées reçues et les résistances.
Cette montée du masculinisme risque-t-elle de creuser le fossé entre les jeunes femmes et les jeunes hommes ?
C’est un risque de polarisation que met notamment en avant le Haut Conseil à l’égalité. Les jeunes filles sont de plus en plus sensibilisées aux questions féministes et à l’égalité, tandis que les jeunes hommes sont davantage exposés aux contenus masculinistes. Ils peuvent donc se retrouver dans des dynamiques inverses, avec le risque de ne plus parvenir à se parler. On observe aussi ce phénomène dans les entreprises. Quand les sensibilisations ne sont pas obligatoires, ce sont souvent les personnes déjà convaincues qui y participent.
Elles progressent, tandis que les plus réticentes restent à l’écart. C’est pourquoi nous recommandons de sensibiliser tout le monde. Plus largement, il faut agir, dès l’enfance, sur l’éducation, les représentations et les normes sociales. L’objectif, c’est de construire une société dans laquelle les violences deviennent moins possibles, moins tolérées, en agissant sur les bases mêmes de la société.
Propos recueillis par Mathurin Derel