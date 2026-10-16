[DOSSIER] Malaise au travail

Oppression thoracique, maux de ventre, insomnies, serrement des dents, douleurs rachidiennes… Cette professionnelle du secteur paramédical accueille très fréquemment dans son cabinet des femmes et des hommes avec ces symptômes. Comme une photographie d’un territoire sous tension. « Beaucoup de patients sont aux portes de la dépression », explique la soignante, qui indique orienter nettement plus de Calédoniens aujourd’hui vers un psychologue.

Cette tendance était apparue « avec le Covid, elle s’est accentuée avec les émeutes ». La thérapeute intègre, dans sa séance de soins, un moment de discussion et son constat est clair, « le nombre de personnes qui se plaignent d’un mal-être au travail a augmenté ». Le profil type : des salariés de 30 à 50 ans. Qui mentionnent plusieurs causes, souvent superposées : charge de travail liée à un sous-effectif, résilience à l’extrême, conflits entre employés, pressions du manager, peur absolue de perdre son poste… Le contexte de crises, donc de doutes et d’instabilité, favorise l’émergence de maux.

« La prise en charge qui était périodique se chronicise », observe le membre du monde paramédical. Le phénomène touche aussi bien le secteur « privé que public », atteste Jean Malaval, secrétaire général du Soenc santé. « C’est hallucinant. En dix ans », c’est-à-dire depuis le début de ce qui deviendra un enchaînement de crises, « les signalements ont franchement augmenté ».

SIGNAUX INQUIÉTANTS

Si, du côté des salariés, le besoin d’un accompagnement psychologique est aujourd’hui de plus en plus exprimé, le malaise croît aussi chez les employeurs. En deux ans, le nombre d’alertes et de soutiens auprès de chefs d’entreprise pour un risque suicidaire a plus que doublé, rapporte Cindy Veran, vice-présidente du Medef NC, après avoir échangé avec l’Apesa NC, l’association qui vient en aide aux employeurs en réelle souffrance psychologique. « Avec une visibilité de trésorerie à deux mois, le climat est très morose et pèse sur l’état psychologique des employeurs », expose la co-dirigeante du mouvement patronal. De même, « nous voyons beaucoup de gens très vite affectés par la moindre décision et une hausse des conflits, synonymes d’une hausse du malaise ».

Ce flux d’anxiété et d’angoisse se vérifie dans les chiffres de la Cafat. Le nombre d’accidents de travail reconnus avec arrêt pour des troubles psychiques ou risques psychosociaux était de 33 en 2025, contre 23 en 2024, 36 en 2023 ou encore 38 en 2021 et 48 en 2019. Et ce, alors que, l’an passé, les effectifs cotisants ont lourdement chuté par rapport au recensement des derniers exercices classiques : 11 000 salariés en moins, minimum. La Cafat met ainsi en avant une « hausse notable en 2025 » des accidents du travail pour troubles psychiques « notamment si on pondère avec la baisse des effectifs ». La durée moyenne, sur trois ans, de l’arrêt à la suite d’un accident du travail dans ces cas précis s’élève à 135 jours. Soit près de trois fois plus que l’indicateur général, tout type de procédures confondu.

Y.M.