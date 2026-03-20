[DOSSIER] Maintien, soutien… Les enjeux du dimanche 22 mars

NOUMÉA : SONIA LAGARDE, GRANDE FAVORITE

Arrivée « largement en tête dans 50 bureaux de vote sur 56 » au premier tour selon les calculs de l’universitaire Pierre-Christophe Pantz, le maire sortant, Sonia Lagarde, qui a intégré des membres Les Loyalistes dans sa liste, s’appuiera sur sa base électorale conséquente (score de 49,98 % dimanche 15 mars). Virginie Ruffenach (21,17 %), du Rassemblement-LR, opposée aux « alliances contre nature », regardera du côté des abstentionnistes, très nombreux (51,25 % des inscrits). Tout comme Philippe Dunoyer (11,20 %), de Calédonie ensemble. Le candidat, associé à Veylma Falaeo, de l’Éveil océanien, a pu apprécier le soutien de Muneiko Haocas (3,02 %), du MNIS, et la convergence d’idées évoquée par Claude Siret (1,83 %), tous deux éliminés. Lesse Adjouhgniope (9,52 %), du FLNKS, a choisi de ne pas donner de consigne de vote.

DUMBÉA : COMME UN PREMIER TOUR

Pas moins de cinq listes repartent au second tour dimanche. Candidate des Loyalistes, Cynthia Jan (39,62 %) tentera de transformer l’essai. Mais, en face, les critiques ont fusé. « Faire de la politique sur de la manipulation de la peur des gens, c’est inacceptable », a lancé le maire sortant, Yoann Lecourieux (18,98 %), qui a annoncé avoir lancé une procédure judiciaire pour diffamation. L’élu appelle à « un sursaut républicain ». En outre, « on vous détourne avec la peur, alors qu’il s’agit d’une élection municipale, pas de l’indépendance, ni de Bougival », a écrit la liste Dumbéa collectif de Vaimu’a Muliava (10,98 %). Rachel Aucher (14,26 %), du FLNKS, compte s’appuyer sur « un réservoir important » de voix, au regard des dernières élections législatives : 3 242 électeurs. Muriel Malfar-Pauga (13,52 %), Passionnément Dumbéa, a décidé de se maintenir dans la course. Le profil de son électorat sera intéressant à décrypter.

PAÏTA : DUEL ANNONCÉ

Quatre listes sont engagées. Antoine Romain (30,50 %), défendu par Les Loyalistes, et qui peut, de fait, bénéficier de voix de cette sensibilité politique de candidats éliminés, croisera le fer avec Milakulo Tukumuli (26,42 %), de l’Éveil océanien, mais à la tête d’une liste d’ouverture. Nikita Aurélie Gaia (12,77 %), du FLNKS, espère retrouver les 2 307 voix de la réserve consolidée au premier tour des élections législatives. Qualifié de justesse, Patrick Greppo (10,22 %), président du comité des fêtes et figure de la commune, est resté pour le second tour. Et tentera de rassembler des électeurs autour de sa personnalité.