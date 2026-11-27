Au terme de son extraordinaire voyage à Vanikoro, en 2003, au cours duquel a été retrouvé le squelette dans la faille, Étienne Beaumont, revenu à Tahiti, pose sur le papier une réflexion. Le gynécologue-obstétricien et médecin légiste est « prêt à penser que des recherches en Nouvelle-Calédonie seraient certainement intéressantes, et qu’une reprise de l’ensemble des traditions orales des clans et tribus de la côte occidentale de la Grande Terre pourrait très certainement bien faire avancer les choses et nous faire trouver quelques défunts laissés là par l’expédition La Pérouse, sinon La Pérouse lui-même, tant la bévue maritime de Vanikoro lui ressemble peu ». Ces mots ferment son journal, publié par la suite.

La matérialité du passage du célèbre explorateur en Nouvelle-Calédonie repose sur des indices, des pistes, et non sur des preuves formelles, selon des historiens. Ces escales dans l’archipel se situeraient, sur l’échelle de temps, entre le départ de Botany Bay, en Australie, où La Pérouse témoigne d’une santé dégradée, et le naufrage à Vanikoro.

Le contre-amiral Maurice de Brossard, par ailleurs historien, a détaillé, dans une communication présentée à l’Académie de Marine en novembre 1988, son esquisse du parcours : après l’au revoir aux côtes australiennes « le 10 mars 1788, nous pouvons établir avec une bonne approximation le trajet de La Pérouse : Namuka (Tonga) du 10 au 15 avril, l’île des Pins du 25 au 30, baie de Dumbéa début mai, lagon nord, Arama, Pilou fin mai, Puébo début juin, Maré vers le 15, latitude d’Éfaté vers le 25, Vanikoro fin juin début juillet ». Tel est son calcul.

DES PIERRES VERTES

L’officier a listé, durant le même exposé, « les quatre preuves du passage de La Pérouse en Nouvelle-Calédonie retenues par monsieur Brou », Bernard Brou, auteur d’un article dans le bulletin n° 74 de la Société d’études historiques de Nouvelle-Calédonie. La première a trait aux « analyses d’échantillons minéralogiques trouvés à Vanikoro dans l’épave de La Boussole, sur le tombant du récif en 1964 ». Ces éléments ont été qualifiés de « pierres vertes », avant d’adopter une coloration brunâtre ou grisâtre rapidement après leur extraction du site. Les analyses par le laboratoire du BRGM, à Orléans, ont révélé que ce sont des roches basiques de la série de Pilou dans le Nord de la Nouvelle-Calédonie. « Cette pièce est capitale, a insisté le contre-amiral de Brossard dans un texte pour la Société d’études historiques de Nouvelle-Calédonie. Les roches décrites ne se retrouvent en effet dans aucun des pays où La Pérouse a touché, sauf en Nouvelle-Calédonie. »

Le deuxième fait avancé concerne « le témoignage recueilli en 1858 par l’hydrographe Bouquet de La Grye, à l’île des Pins, d’une escale mouvementée sur le rivage de Gadji, partie nord de l’île ». Comme troisième preuve, toujours dans un écho aux recherches de Bernard Brou, le militaire, ancien élève de l’École navale, cite « la trouvaille faite dans un village de la baie de Dumbéa, d’un graphomètre construit en 1781 et rapporté en Métropole en 1877 par un déporté politique. Conservé au Musée de la Marine, cet instrument témoigne d’une navigation et d’une escale de La Pérouse à l’intérieur du lagon, dans la grande baie Nouméa-Dumbéa ».

Enfin, dernier indice, sont décrites « l’existence, à Maré, d’une tradition de culture du maïs antérieure aux introductions des missionnaires et l’étude, par le révérend père Dubois, d’un mythe très particulier à cette île, qui permettent d’authentifier une courte escale sur la côte ouest en baie de Tadine ».