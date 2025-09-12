[DOSSIER] Logement social, un modèle en crise

Les expulsions de logement suscitent généralement de vives réactions et s’accompagnent d’un torrent de récriminations à l’encontre des bailleurs sociaux. Comme leur nom l’indique, les bailleurs sociaux ne sont pourtant pas de simples loueurs de toits à mettre au-dessus de la tête des familles les plus fragiles.

La durée moyenne des procédures avant d’aboutir à une expulsion avec le concours de la force publique est de l’ordre de cinq à six ans. On est loin de la décision expéditive, d’autant que ces décisions ne sont pas prises d’autorité, dans un petit bureau, mais de manière collégiale avec une multitude d’acteurs tels que la province, l’État, l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), les centres communaux d’action sociale (CCAS) ainsi que les bailleurs.

La SIC, Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, qui est le plus important bailleur social, a procédé, depuis le début de l’année, à 21 expulsions. Mais ce sont plus de 300 dossiers qui ont reçu la validation pour un recours à la force publique. Malgré la possibilité d’expulser, les bailleurs sociaux continuent d’accompagner pour tenter de trouver des solutions.

PLUS DE 1000 FAMILLES PARTIES

Si ces situations donnent à voir des histoires souvent tragiques, elles relèvent de l’exception, cinq cas pour 1 000 locataires en situation d’impayé, et masquent des parcours tout aussi difficiles, mais silencieux. Depuis mai 2024, la SIC a perdu plus de 1 000 familles dans ses appartements. Des départs qui doivent interroger puisqu’à regarder les chiffres du dernier recensement, elles n’ont pas quitté le Grand Nouméa.

Pour beaucoup, elles se contenteront de quelques tôles en guise de toiture dans des squats qui semblent condamnés à s’étendre. On ne peut que redouter toujours davantage de précarisation, des difficultés supplémentaires pour les plus jeunes et une dégradation du climat social.

Dans ce contexte, les bailleurs sociaux, premiers à être pointés du doigt, sont finalement une sorte de pare-feu pour les responsables politiques. Si le 13 mai 2024 a plongé les bailleurs dans l’inconnu, la situation pré-13 mai était déjà plus que préoccupante, faute des réformes indispensables des dispositifs. Pour la SIC, qui loge près de 10 % des Calédoniens, l’année 2029 est la ligne rouge. Elle fera alors face à un « mur de dettes », pour reprendre la formule de son directeur général, qui évoque le début de remboursements importants. Mais l’horizon de la cessation de paiement pourrait se rapprocher dangereusement, en particulier si une coupe de l’aide au logement venait à être décidée.

D’une certaine manière, la mauvaise santé financière des bailleurs révèle l’état de santé de la société calédonienne tout entière, fruit d’actions et d’inactions politiques collectives anciennes et à venir.

M.D