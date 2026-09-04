[DOSSIER] L’obligation de mouvement

Comme tous les acteurs économiques, les quatre banques calédoniennes ont subi de plein fouet la crise insurrectionnelle de 2024 et ses conséquences. Pour la première fois de leur histoire, ces établissements – BCI, BNC, Société générale et BNP Paribas – ont perdu de l’argent, sur cet exercice : un résultat net global à -5 milliards de francs. La chute de l’économie locale a eu des répercussions dans le domaine sur au moins trois plans.

L’activité de crédit a baissé de 60 %. Le départ de Calédoniens et la diminution des ressources de clients ont mécaniquement affecté la consommation de services bancaires. Enfin, vu les difficultés financières de nombreux habitants, le niveau de risque a fortement grimpé. « Certaines banques ont retrouvé un équilibre financier en 2025, mais il reste très fragile. Le niveau de rentabilité est faible », observe Éric Wiard, vice-président de la Fédération bancaire française (FBF) de Nouvelle-Calédonie et directeur général de la BCI.

La rentabilité décline, en fait, depuis 2023 sous le coup de la crise économique. Le secteur est, cette année, « toujours dans cet état de fragilité parce que l’économie n’a pas redécollé comme on l’aurait pensé ». Ces enseignes sont malgré tout « solides », car, pendant plus de trente ans, leur gestion fut saine et fructueuse, ce qui permet de traverser la période sombre. Qui ne doit pas évidemment durer. À ce jour, selon la FBF NC, aucune des quatre banques n’a officiellement formulé le vœu de quitter l’archipel.