[DOSSIER] Lise Leroy, docteure en biologie : « Le premier facteur de prolifération est l’humain »

DNC : Quels moyens de lutte contre le scarabée rhinocéros ont été mis en place depuis son introduction sur le territoire en 2019 ?

Lise Leroy : Dès le début, le Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (Sivap) a été très présent au niveau de la Tontouta, en posant de nombreux pièges à phéromones, afin d’éviter la propagation de l’espèce. Ils ont également commencé à expérimenter l’Ory-x, un biopesticide composé d’un champignon censé lutter contre les ravageurs. Il n’est pas uniquement destiné au scarabée, mais peut avoir une action létale sur les adultes et les larves. Ils ont traité des gîtes de larves, c’est-à-dire les composts ou terreaux.

À quoi ressemblent les pièges à phéromones ?

Il s’agit d’un seau sur lequel est disposé un grillage. Ce dernier a une maille assez large afin pour que le scarabée puisse y entrer, et suffisamment étroite pour qu’il ne puisse pas en ressortir en volant. La phéromone est suspendue au grillage. À l’intérieur du seau, il est aussi possible d’y placer de la bourre de coco afin de l’attirer. Ce piège peut a priori être réalisé par tout le monde, en recyclant par exemple des vieux pots.

Le problème, c’est que la phéromone commercialisée aujourd’hui appartient à un sous-type de l’Oryctes rhinoceros. Par conséquent, elle a une efficacité moindre. Selon des publications scientifiques, elle est tout de même capable de capturer 30 %, voire 40 %, de la population de scarabées environnante, autant des mâles que des femelles.

Mettre en place une nouvelle phéromone peut mettre 10 à 15 ans.

N’est-il pas possible d’opter pour la phéromone adéquate ?

C’est un travail très long à réaliser. Mettre en place une nouvelle phéromone peut mettre 10 à 15 ans. Il faut dans un premier temps réussir à la récolter, parce qu’elle n’est pas produite tout le temps, mais uniquement à certains moments du cycle de vie de l’insecte. En plus, le scarabée est un animal nocturne. Tout ceci explique que la recherche sur les phéromones est très compliquée. Néanmoins, elle reste un outil de surveillance qui permet de capturer certains individus et qui, combiné à d’autres moyens, peut contribuer à gérer le ravageur.