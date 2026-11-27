UN LOT D’OBJETS RELIGIEUX

Les nombreuses recherches menées pour identifier l’« inconnu de Vanikoro » permettent de resserrer les rangs des embarqués à bord de La Boussole. Les filtres : l’âge, la taille, la parfaite dentition… mais aussi « nous savons qu’il n’était pas sur le pont au moment du naufrage. Parce que toutes les structures supérieures se sont effondrées sur lui. Il a été piégé. Tout s’est rempli de sédiments. Voilà pourquoi, de façon complètement miraculeuse, il a été préservé pendant tout ce temps », décrypte Valérie Vattier. Or, élément troublant, « dans le même coin, avant de trouver le squelette », se rappelle Raymond Proner, ont été mis au jour le Christ d’un crucifix en bronze, un flacon d’huiles saintes, une pierre d’autel, mais aussi une boîte en bois à missel. Le lien entre ces objets et un religieux, comme l’abbé Mongez, peut être établi.

En pleine tempête, les marins étant à la manœuvre sur le pont, « nous l’avons imaginé en train de prier dans sa cabine », ajoute le président de l’association Salomon. L’état remarquable du squelette dans les eaux chaudes de l’océan Pacifique avait d’ailleurs surpris à l’époque les archéologues sous-marins du ministère de la Culture, Élisabeth Veyrat et Michel L’Hour.

De plus, d’après les analyses, l’homme de La Boussole découvert « a été victime dans l’enfance ou l’adolescence d’une fracture de l’humérus gauche et de la clavicule droite », a rapporté Anne-Marie Guillot. Et « on est troublé de découvrir que Mongez avait écrit pour son Journal de physique, dont il était le directeur de publication (plus de 20 volumes), un article sur une machine pour réduire les fractures de jambes, laissant penser qu’il était directement concerné par la question ».

Un autre élément de l’enquête permet d’envisager le rapprochement : le visage reconstitué de « l’inconnu de Vanikoro » et le portrait d’Antoine Mongez, frère de l’abbé, aux côtés de sa femme, Angélique, par le peintre David. « On retrouve les traits », assure Raymond Proner. Il y a une ressemblance. » D’autant que, selon Anne-Marie Guillot, « le visage de Lepaute [Joseph Lepaute Dagelet] paraît plus fin », au regard d’une reproduction.

Il reste un outil clé, décisif : l’ADN. Alain Conan, ancien président de l’association Salomon, et plusieurs scientifiques ont travaillé cette piste à partir d’un échantillon du fémur du squelette. Résultat : il n’y a pas d’incompatibilité avec l’abbé Mongez. Les investigations doivent être plus poussées.