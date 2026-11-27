L’auteur des douze lettres vendues aux enchères à prix d’or, l’abbé Jean-André Mongez, est-il « l’inconnu de Vanikoro » dont le squelette fut retrouvé sur l’épave de La Boussole en 2003 ? Plusieurs éléments amènent à faire ce rapprochement.
Raymond Proner, président de l’association Salomon, y distingue un nouveau clin d’œil. « Ce sont les signes de La Pérouse. Nous y sommes habitués ! Les revirements, etc. » La récente découverte par un hasard total de douze lettres de l’abbé Jean-André Mongez, membre de l’expédition de La Pérouse, adressées à Louise Victoire du Hecquet, rapproche encore cette personnalité de l’« inconnu de Vanikoro ». Le religieux et savant, auteur des courriers, pourrait être l’homme dont le squelette quasi complet fut remonté au fil des plongées sur l’épave de La Boussole le 22 novembre 2003. « Depuis le début, personnellement, je suis persuadé qu’il s’agit bien de l’abbé Mongez », plaque Raymond Proner. « C’est un très bon candidat », appuie Valérie Vattier, directrice du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie.
Comme le rappelle le site web créé à l’initiative de l’association Salomon, les ossements, après un premier examen à Vanikoro, sont passés pour analyses par le laboratoire Arc’Antique, l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et le Laboratoire d’anthropologie des populations du passé (LAPP) du CNRS, en Métropole. D’après les résultats, la victime était âgée entre 30 (ou 33) et 35 ans au moment du drame en 1788, et mesurait environ 1,68 m.
La personne retrouvée « possède une bonne dentition, ce qui exclut les marins », a expliqué dans un article Anne-Marie Guillot, membre de l’association La Pérouse Albi-France (Alaf). Une liste de postulants est alors établie : le dessinateur Gaspard Duché de Vancy, 32 ans, toutefois « il a quitté La Boussole pour L’Astrolabe » ; le chirurgien Joseph Le Corre, 29 ans, donc un peu jeune ; son collègue, Claude Rollin, 37 ans ; l’astronome Joseph Lepaute Dagelet, 37 ans ; et l’aumônier, entomologiste, minéralogiste, physicien, l’abbé Jean-André Mongez, 38 ans, « décrit comme un homme sportif, n’hésitant pas à escalader collines et volcans à chaque escale », mentionne Anne-Marie Guillot. Ce dernier candidat retient l’attention.
UN LOT D’OBJETS RELIGIEUX
Les nombreuses recherches menées pour identifier l’« inconnu de Vanikoro » permettent de resserrer les rangs des embarqués à bord de La Boussole. Les filtres : l’âge, la taille, la parfaite dentition… mais aussi « nous savons qu’il n’était pas sur le pont au moment du naufrage. Parce que toutes les structures supérieures se sont effondrées sur lui. Il a été piégé. Tout s’est rempli de sédiments. Voilà pourquoi, de façon complètement miraculeuse, il a été préservé pendant tout ce temps », décrypte Valérie Vattier. Or, élément troublant, « dans le même coin, avant de trouver le squelette », se rappelle Raymond Proner, ont été mis au jour le Christ d’un crucifix en bronze, un flacon d’huiles saintes, une pierre d’autel, mais aussi une boîte en bois à missel. Le lien entre ces objets et un religieux, comme l’abbé Mongez, peut être établi.
En pleine tempête, les marins étant à la manœuvre sur le pont, « nous l’avons imaginé en train de prier dans sa cabine », ajoute le président de l’association Salomon. L’état remarquable du squelette dans les eaux chaudes de l’océan Pacifique avait d’ailleurs surpris à l’époque les archéologues sous-marins du ministère de la Culture, Élisabeth Veyrat et Michel L’Hour.
De plus, d’après les analyses, l’homme de La Boussole découvert « a été victime dans l’enfance ou l’adolescence d’une fracture de l’humérus gauche et de la clavicule droite », a rapporté Anne-Marie Guillot. Et « on est troublé de découvrir que Mongez avait écrit pour son Journal de physique, dont il était le directeur de publication (plus de 20 volumes), un article sur une machine pour réduire les fractures de jambes, laissant penser qu’il était directement concerné par la question ».
Un autre élément de l’enquête permet d’envisager le rapprochement : le visage reconstitué de « l’inconnu de Vanikoro » et le portrait d’Antoine Mongez, frère de l’abbé, aux côtés de sa femme, Angélique, par le peintre David. « On retrouve les traits », assure Raymond Proner. Il y a une ressemblance. » D’autant que, selon Anne-Marie Guillot, « le visage de Lepaute [Joseph Lepaute Dagelet] paraît plus fin », au regard d’une reproduction.
Il reste un outil clé, décisif : l’ADN. Alain Conan, ancien président de l’association Salomon, et plusieurs scientifiques ont travaillé cette piste à partir d’un échantillon du fémur du squelette. Résultat : il n’y a pas d’incompatibilité avec l’abbé Mongez. Les investigations doivent être plus poussées.
Yann Mainguet