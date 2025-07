[DOSSIER] Lidzy, drag queen réfléchie

L’air est léger en cette fin de répétition à Nouméa, face au lagon. Entre un rire et le rangement des vêtements, les dernières consignes sur le support technique lié à la musique sont rappelées. Le spectacle dévoilera ses couleurs une semaine plus tard, samedi 5 juillet au soir. Dans la salle principale de la guinguette Cocotte, Lidzy Komandement discute sur ses talons hauts. Derrière le nom de scène se cache une petite histoire. « Les drag queens font toujours un jeu de mots. Comme je suis quelqu’un d’assez carré, mon chéri a proposé Les Dix Commandements. Et voilà… »

À la ville, Lidzy est Sébastien, Calédonien de 36 ans, salarié dans la finance. Il y a cinq ans, un monde s’est ouvert grâce à l’émission de télé-réalité de compétition américaine au succès mondial « RuPaul’s Drag Race ». Sébastien et une connaissance accrochent tout de suite à ce concours de reines où il faut savoir coudre, coiffer, danser, chanter, être actrice, faire du stand-up… « On s’est dit : Pourquoi pas nous ? C’est trop beau ! » En route vers l’art du drag, un vaste univers où se croisent diverses disciplines. « C’est ma personnalité artistique qui s’exprime au travers du drag. » De fait, Lidzy, « c’est mon alter ego artistique », résume le Nouméen dont la précision est utile : une drag queen n’est pas une femme trans, tout comme un drag king n’est pas un homme trans. Officiellement, le territoire compte quatre reines, connues, qui sont d’ailleurs en contact avec deux autres personnes désireuses de se lancer.

« SUPER-HÉROS »

Lidzy et ses amies, constituées en groupe d’artistes, ont créé une association dénommée House of Queeriosity, avec toujours un jeu de mots en clin d’œil : queer et curiosité. Telle est la bannière sous laquelle ces Calédoniens se présentent pour des animations et autres spectacles à la double résonance. Il y a la partie artistique, structurée, préparée et originale. L’équipe a adopté le lipsync, un anglicisme désignant des mimes sur une musique avec une chorégraphie teintée d’humour ou d’émotions. Et surtout, « l’art du drag entend faire passer des messages. Comme des messages d’amour », explique Lidzy Komandement, assise à la terrasse du café.

« On accepte, nous, notre part de féminité. » Ce drag avec robe, perruque et maquillage, « c’est un costume de super-héros. On se sent plus fort pour faire un peu de militantisme », tourné essentiellement vers la cause LGBT. L’idée est juste de « dire: on est là et on est des êtres humains comme les autres. Nous ne sommes pas des extraterrestres venus de Mars ».