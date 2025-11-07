[DOSSIER] « L’idée d’une justice mixte est une piste sérieuse »

DNC : 90 % des détenus sont kanak. Où se situe l’échec ?

Ludovic Boula : C’est avant tout le symptôme d’un échec socio-économique : pauvreté, déscolarisation, alcoolisme, manque de perspectives pour une partie de la jeunesse. À cela s’ajoutent une crise identitaire et générationnelle, la perte de liens avec le clan pour certains et un échec d’intégration entre logiques individuelles et communautaires. Enfin, il y a un échec juridique, avec une justice française déconnectée de la culture coutumière.

Quelle différence fondamentale entre les deux droits ?

Le droit commun est individualiste et punitif, il isole et sanctionne par la prison, crée un casier judiciaire. La réinsertion est secondaire. Le droit coutumier est collectif et réparateur : il implique les clans, cherche à restaurer l’harmonie par la compensation (le don) et vise la réintégration de l’individu. On a encore des régions, par exemple à Lifou, où la punition peut concerner toute une génération alors qu’un seul a fait la bêtise. C’est la responsabilité collective.

Il ne s’agit pas d’opposer les deux, mais de voir comment la logique réparatrice de la coutume peut compléter la sanction étatique, notamment pour les délits de moyenne intensité.

Le fait que le droit coutumier soit limité au civil est-il un problème ?

Oui. La marginalisation de la coutume dans le droit pénal est un enjeu majeur sur lequel nous travaillons. L’objectif est que la coutume puisse aussi s’exprimer sur certains délits mineurs, pour une réponse plus adaptée et réparatrice comme le travail d’intérêt général sur terres coutumières. Mais c’est une compétence de l’État, donc où placer le curseur ?

Faut-il revoir le mariage justice française / coutume kanak ?

Il faut surtout l’opérationnaliser. Les dispositifs existants restent marginaux (assesseurs coutumiers, médiation, etc.), surtout en matière pénale. L’idée d’une justice mixte ou de procédures de médiation coutumière encadrées et reconnues par la justice française est une piste sérieuse. Elle s’inspire de modèles étrangers qui fonctionnent, par exemple au Canada.