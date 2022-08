Au départ simple brasseur amateur, il décide de totalement changer de vie en 2017 et ouvre sa société. Il commence par importer des bières artisanales sur le territoire avant de se lancer lui-même dans l’aventure. « On s’est formé tout seul avec des livres et internet. » L’équipe de la brasserie se professionnalise au fil du temps en recrutant des personnes qualifiées. « On s’est dit qu’il fallait passer à la vitesse supérieure de 300 litres à 1 000 litres, avec des machines d’embouteillage spécifiques. » Ils déménagent à Ducos en 2020. Aujourd’hui, Neocallitropsis possède une gamme permanente de six bières et propose depuis un an des bières éphémères. La quête de ces fines bouches ? Leurs propres plaisirs gustatifs. « On ne fait pas forcément ce qui plaît à tout le monde. C’est souvent l’équipe de la brasserie qui choisit d’élaborer la bière en fonction du style qu’on a envie d’explorer », souligne le gérant.

Un peu plus amère, un peu plus aromatique. Bière ronde, forte ou plutôt légère. Le breuvage se conçoit selon l’humeur des brasseurs, mais aussi selon les matières premières qu’ils ont en leur possession. « Les ingrédients principaux sont l’eau, les céréales, le houblon et les levures. On a que de l’eau ici, en Nouvelle-Calédonie. On fait venir des céréales d’Australie ou de Nouvelle-Zélande. Le houblon vient surtout des États-Unis. » Une fois les ingrédients entre leurs mains, les experts de la mousse ont mille et une idées de recettes. Ils testent, dégustent puis avisent. La brasserie profite des visites de groupe pour montrer le processus de fabrication de A à Z. Entre les cuves, les machines et les tuyaux, les curieux font la rencontre d’une équipe de passionnés, prêts à faire rentrer tout le monde dans leur bulle.

Edwige Blanchon