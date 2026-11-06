[DOSSIER] L’éternel nœud politique

Les questions minières et métallurgiques ont très souvent buté sur les principes défendus par les loyalistes d’un côté et les indépendantistes de l’autre. C’est-à-dire, sur une certaine forme de libéralisme, et une territorialisation de la gouvernance. Des positions ont bougé avec le bouleversement du marché, mais des fossés persistent.
Les joutes verbales sont régulières, voire systématiques, lors de l’examen au Congrès d’un dossier en lien avec le secteur minier ou métallurgique. Tout simplement parce que les principes des élus s’opposent. Comme l’écrit Anne Pitoiset dans son ouvrage intitulé Le nickel : une passion calédonienne et paru en 2015, peu de territoires au monde, avant la flambée indonésienne, avaient connu une telle poussée industrielle : trois usines métallurgiques en quinze ans.
« Dans un contexte euphorique propre au début du troisième millénaire, chaque province a mené sa barque en fonction de ses convictions idéologiques : capitalisme étatique dans le nord indépendantiste, libéralisme dans le sud loyaliste – charge aux opérateurs industriels de louvoyer entre les écueils », a mentionné la journaliste et auteure. Cette analyse a donc renvoyé à une sorte de dilemme : « Le nickel doit-il être administré de façon centralisée ou libérale ? N’y a-t-il pas une voie médiane ? » Faute de stratégie mise en place, la question se pose encore.
Face aux répercussions d’un marché mondial en ébullition ces dernières années, le mouvement Les Loyalistes écarte aujourd’hui la thèse purement libérale. « J’emploierais plutôt les termes « réaliste », « agile » ou « pragmatique », avance la cheffe de file Sonia Backès. Nous avons besoin des multinationales pour construire les usines, transformer le minerai, etc. Mais il faut des retombées pour la Nouvelle-Calédonie. » Au-delà des emplois, le dispositif d’amodiation, sorte de loyer sur la concession minière, a été étudié par le passé avec Prony Resources. Un nouveau mécanisme est travaillé actuellement avec l’éventuel repreneur, le consortium NBM : une contribution sur les tonnes de minerai extraites en faveur des populations locales en vue du développement de leurs zones de vie.
La présidente de la province Sud revendique ainsi un pouvoir de régulation. Illustration, la réserve technique provinciale de Prony-Pernod, des gisements hors du commun, tombera en 2027 après dix ans sous ce statut, et Sonia Backès milite pour un renouvellement de ce classement.
Le credo du 51 %
Au-delà de différences d’appréciation sur l’export de minerai, la rupture entre le Sud et le Nord se place au niveau de la participation calédonienne, en l’occurrence majoritaire ou non, au capital des exploitants. « Le nickel reste une ressource stratégique pour la Nouvelle-Calédonie et sa maîtrise publique est un levier de souveraineté. Nous réaffirmons notre attachement à la doctrine nickel, avec une maîtrise publique de la ressource et sa valorisation dans des unités détenues à 51 % par les intérêts calédoniens », a réaffirmé à DNC le président alors sortant de la province Nord, Paul Néaoutyine, de l’UNI, en juin, avant sa réélection.
Son collègue de parti, Louis Mapou, fait un pas de côté, sous la bannière Unis pour le pays. « Aujourd’hui, face à la démission des compétences, à la détresse financière des industriels et à la défiance croissante des populations envers la classe politique, reproduire ces réflexes d’opposition doctrinale serait condamner définitivement la filière », a écrit l’ancien président du gouvernement, après avoir cité l’accord de Bercy ou encore le feu pacte nickel. Louis Mapou invite donc à assouplir les lignes directrices des partis pour œuvrer, par exemple, avec la Chine et l’Europe dans les mêmes temps, la défense des intérêts calédoniens devant prédominer dans la négociation.
Nuances
Un axe fort rassemble les indépendantistes : l’exploitation du nickel doit servir l’indépendance économique et, par ricochet, la pleine souveraineté institutionnelle. Mais des nuances existent entre les discours de l’UNI et ceux de l’Union calédonienne. Le parti à la croix verte sur fond orange a souhaité l’instauration d’une agence de participation de la Nouvelle-Calédonie pour entrer au capital des industries, mais aussi devenir propriétaire des titres miniers. Comme un super organe régulateur.
« Notre pays ne doit pas être cantonné au rôle de fournisseur de minerai, laissant les décisions liées à la stratégie industrielle, aux débouchés et à la répartition de la valeur ajoutée être dictées par des intérêts extérieurs », a insisté Christian Tein, président du FLNKS. Selon le Front, le nickel reste une richesse stratégique pour le territoire « en voie de décolonisation ».
Agacé par la contestation d’indépendantistes à l’encontre de la signature récente du protocole d’accord avec l’Union européenne, l’Éveil océanien veut encourager une discussion commune. « Il est certain que nous, Calédoniens, devrons avoir, à la lumière de la situation actuelle de nos usines, un débat sérieux et courageux pour ajuster notre stratégie minière et industrielle. » Il serait préférable, en effet, de déterminer des axes forts trans-provinciaux. Car une phrase d’Anne Pitoiset dans son livre Le nickel : une passion calédonienne demeure incontestable. « Désuni, le pays est une proie facile pour des multinationales géantes cohésives et des pays agiles à l’affût de toutes les opportunités. »
Yann Mainguet