[DOSSIER] L’éternel nœud politique

Les questions minières et métallurgiques ont très souvent buté sur les principes défendus par les loyalistes d’un côté et les indépendantistes de l’autre. C’est-à-dire, sur une certaine forme de libéralisme, et une territorialisation de la gouvernance. Des positions ont bougé avec le bouleversement du marché, mais des fossés persistent.

Les joutes verbales sont régulières, voire systématiques, lors de l’examen au Congrès d’un dossier en lien avec le secteur minier ou métallurgique. Tout simplement parce que les principes des élus s’opposent. Comme l’écrit Anne Pitoiset dans son ouvrage intitulé Le nickel : une passion calédonienne et paru en 2015, peu de territoires au monde, avant la flambée indonésienne, avaient connu une telle poussée industrielle : trois usines métallurgiques en quinze ans.

« Dans un contexte euphorique propre au début du troisième millénaire, chaque province a mené sa barque en fonction de ses convictions idéologiques : capitalisme étatique dans le nord indépendantiste, libéralisme dans le sud loyaliste – charge aux opérateurs industriels de louvoyer entre les écueils », a mentionné la journaliste et auteure. Cette analyse a donc renvoyé à une sorte de dilemme : « Le nickel doit-il être administré de façon centralisée ou libérale ? N’y a-t-il pas une voie médiane ? » Faute de stratégie mise en place, la question se pose encore.