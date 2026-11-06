[DOSSIER] L’État et l’or vert : simple soutien ou acteur stratégique ?

Une souveraineté disputée

La visite de Stéphane Séjourné, à la mi-octobre, a ravivé cette tension. Le vice-président de la Commission européenne chargé de la stratégie industrielle est venu défendre un partenariat sur les matières premières, malgré le boycott indépendantiste. À la veille de la signature, Kanaky NC dénonçait la « dernière pièce du puzzle » d’une stratégie conduisant à « un abandon de notre souveraineté minière ».

Stéphane Séjourné a martelé que l’accord ne remettait pas en cause la maîtrise calédonienne des ressources. « La souveraineté sur le nickel, elle nous appartient », insistait pour sa part Milakulo Tukumuli, le président du gouvernement, appelant à revoir le code minier et la stratégie nickel. Les chefs coutumiers d’Inaat Ne Kanaky ont averti que « toute décision prise sans les chefferies sera considérée comme une décision contre les chefferies ».

Cette défiance a une histoire. La loi-cadre Defferre de 1957 accordait à l’archipel une autonomie accrue, notamment minière, avant que la loi Jacquinot de 1963 réduise le Conseil de gouvernement à un rôle consultatif. En 1969, les lois Billotte plaçaient nickel, chrome et cobalt sous contrôle direct de l’État. Le statut de 1988 maintenait cette compétence à Paris jusqu’à la loi organique de 1999, qui la restituait à la Nouvelle-Calédonie. Depuis 2016, l’État a accordé des dizaines de milliards de francs d’aides, de prêts et de garanties à la filière, selon le rapport IGF-CGE. Celui-ci jugeait pourtant l’avenir des usines compromis dans leurs conditions de fonctionnement.

Le soutien se poursuit pourtant, 130 millions d’euros de prêts à la filière sont prévus dans le PLF 2027, alors que le plan de transformation de la filière peine à voir le jour. « L’État intervient en soutien. Mais il ne pourra plus intervenir si on ne retrouve pas des perspectives de rentabilité », prévenait Claire Durrieu en janvier 2026, alors à la tête de la mission interministérielle. Cette absence de perspectives inquiète les salariés de Prony Resources et de la SLN, dont l’avenir se joue aussi sur fond de tensions géopolitiques.

L’actionnariat d’Eramet se recompose et l’avenir de la SLN au sein du groupe n’est plus garanti. Fragilisé, le groupe doit lever 500 millions d’euros. Le 12 octobre, il a annoncé que l’État, détenteur de 27,1 %, souscrirait à sa part et rachèterait des droits de la famille Duval, dont la capacité à investir était incertaine. L’opération ferait de l’État le premier actionnaire, sans dépasser 49 % des droits de vote. Eramet détient 56 % de la SLN.