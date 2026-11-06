[DOSSIER] L’État et l’or vert : simple soutien ou acteur stratégique ?

Alors que la filière demeure dans une situation critique, l’État est pressé par les acteurs calédoniens de clarifier ses intentions. S’il ne dispose plus de compétence réglementaire sur le sujet, il conserve toutefois un rôle prépondérant, de par sa politique industrielle et son soutien massif ces dernières années.
Pacte colonial. C’est ainsi que de nombreux indépendantistes avaient qualifié le pacte nickel porté par Bruno Le Maire en 2023. Sa venue pour le faire adopter s’était soldée par un échec. En cause : l’ouverture des exportations de minerai, perçue comme une tentative de forcer l’archipel à les ouvrir massivement, à rebours de la stratégie nickel fondée sur la transformation locale et ses retombées.
Commandé en novembre 2022 par Élisabeth Borne à l’Inspection générale des finances (IGF) et au Conseil général de l’économie (CGE), le rapport, remis en juillet 2023, devait éclairer l’avenir de la filière et contribuer à « la sécurisation des approvisionnements de la France et de l’Union européenne ». Pour les indépendantistes, cette priorité nourrit la crainte d’une atteinte à la souveraineté calédonienne.
Une souveraineté disputée
La visite de Stéphane Séjourné, à la mi-octobre, a ravivé cette tension. Le vice-président de la Commission européenne chargé de la stratégie industrielle est venu défendre un partenariat sur les matières premières, malgré le boycott indépendantiste. À la veille de la signature, Kanaky NC dénonçait la « dernière pièce du puzzle » d’une stratégie conduisant à « un abandon de notre souveraineté minière ».
Stéphane Séjourné a martelé que l’accord ne remettait pas en cause la maîtrise calédonienne des ressources. « La souveraineté sur le nickel, elle nous appartient », insistait pour sa part Milakulo Tukumuli, le président du gouvernement, appelant à revoir le code minier et la stratégie nickel. Les chefs coutumiers d’Inaat Ne Kanaky ont averti que « toute décision prise sans les chefferies sera considérée comme une décision contre les chefferies ».
Cette défiance a une histoire. La loi-cadre Defferre de 1957 accordait à l’archipel une autonomie accrue, notamment minière, avant que la loi Jacquinot de 1963 réduise le Conseil de gouvernement à un rôle consultatif. En 1969, les lois Billotte plaçaient nickel, chrome et cobalt sous contrôle direct de l’État. Le statut de 1988 maintenait cette compétence à Paris jusqu’à la loi organique de 1999, qui la restituait à la Nouvelle-Calédonie. Depuis 2016, l’État a accordé des dizaines de milliards de francs d’aides, de prêts et de garanties à la filière, selon le rapport IGF-CGE. Celui-ci jugeait pourtant l’avenir des usines compromis dans leurs conditions de fonctionnement.
Le soutien se poursuit pourtant, 130 millions d’euros de prêts à la filière sont prévus dans le PLF 2027, alors que le plan de transformation de la filière peine à voir le jour. « L’État intervient en soutien. Mais il ne pourra plus intervenir si on ne retrouve pas des perspectives de rentabilité », prévenait Claire Durrieu en janvier 2026, alors à la tête de la mission interministérielle. Cette absence de perspectives inquiète les salariés de Prony Resources et de la SLN, dont l’avenir se joue aussi sur fond de tensions géopolitiques.
L’actionnariat d’Eramet se recompose et l’avenir de la SLN au sein du groupe n’est plus garanti. Fragilisé, le groupe doit lever 500 millions d’euros. Le 12 octobre, il a annoncé que l’État, détenteur de 27,1 %, souscrirait à sa part et rachèterait des droits de la famille Duval, dont la capacité à investir était incertaine. L’opération ferait de l’État le premier actionnaire, sans dépasser 49 % des droits de vote. Eramet détient 56 % de la SLN.
Le paradoxe chinois
Le dossier du Nord pose par ailleurs la question de l’égalité de traitement. KNS est à l’arrêt et son repreneur chinois potentiel, Lygend, se heurte aux réticences de Paris. Après sa rencontre avec Emmanuel Macron, le 4 septembre, le député Nicolas Metzdorf a rapporté que le président ne voulait pas d’investisseur chinois en Nouvelle-Calédonie. L’État reste compétent pour autoriser certains investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, dont l’extraction et la transformation de matières premières critiques. Emmanuel Tjibaou, député et président de l’UC, a dénoncé un « deux poids, deux mesures », pointant l’absence d’aide comparable pour KNS et le paradoxe de la position française.
Refusant la reprise de KNS par un groupe chinois, l’État encourage Eramet dans son partenariat avec le géant du nickel Tsingshan, à Weda Bay, l’une des plus grandes mines d’Indonésie. Les indépendantistes y voient l’utilisation du nickel comme un outil de pression politique. Dans le Sud, l’État soutient largement Prony Resources, sans repreneur depuis le retrait du fonds émirati NBM. La flambée du prix du soufre, essentiel au procédé, a bouleversé son équation financière. Pour réduire sa consommation, le conseil d’administration a décidé de ralentir la production. Le 22 octobre, Sonia Backès a indiqué à l’assemblée de la province Sud que celle-ci avait baissé de 65 % pour limiter les pertes, mais que les négociations avec NBM avaient repris.
L’État n’a pas donné suite à nos sollicitations. Son rôle dans la filière n’en est pas moins incontournable : il pèse, pour ne pas dire qu’il décide, sur les reprises, l’actionnariat et les choix d’investisseurs, au nom de la viabilité industrielle et de l’approvisionnement français et européen. Des intérêts qui ne sont pas nécessairement ceux des Calédoniens. Le nickel demeure un enjeu économique, social et politique, lié à l’avenir institutionnel et aux questions de souveraineté.
Mathurin Derel