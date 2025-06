[DOSSIER] « Les systèmes automatisés doivent prendre des décisions moralement acceptables »

Y a-t-il des secteurs où l’éthique de l’IA est la plus menacée ?

On peut penser au secteur militaire, où certains systèmes de défense sont automatisés, avec par exemple, les systèmes d’armes létales autonomes (SALA), parfois qualifiés de « robots tueurs ». En Ukraine, des drones sont utilisés avec un opérateur qui décide comment tirer. Ce n’est pas censé être automatique, mais la technologie est tout à fait en place. Il serait possible de demander à un drone d’aller tirer sur une personne en lui montrant simplement sa photo.

Je m’intéresse également aux enjeux d’éthique animale, avec l’automatisation de la production animale et celle des abattoirs. Si on est sensible à ces questions et au bien- être des animaux, cela peut être un danger, parce que l’automatisation suggère qu’il n’y ait plus personne pour être témoin de l’abattage des animaux. C’est une tâche qui a des enjeux moraux, car on tue des êtres sensibles.

Il y a sans doute plein d’autres secteurs, mais le problème avec l’IA, c’est qu’on a l’impression que l’on peut en parler comme d’une chose unique et générale, alors que c’est un peu au cas par cas. J’évoquais les robots militaires, mais on peut imaginer des usages acceptables, voire recommandables de ceux-ci. Le diable se trouve dans les détails.

Comment définir les limites éthiques de l’IA ?

En essayant de faire en sorte que les systèmes automatisés de traitement de l’information prennent des décisions qui soient moralement acceptables. Dans mon livre Faire la morale aux robots, je cite l’exemple des voitures autonomes qui seraient face à des dilemmes, où elles devraient avoir à choisir entre sacrifier un enfant ou sacrifier un vieillard en cas d’accident inévitable. Sans aller aussi loin, on peut aussi penser aux chatbots comme ChatGPT. Même si les enjeux moraux sont moins forts, ils doivent être programmés de façon à ne pas répondre à des questions comme « comment hacker le wifi des voisins », « comment fabriquer une arme bactériologique » ou, tout simplement, ne pas raconter de blagues racistes.

Ce ne sont pas des limites éthiques en tant que telles, mais il est possible d’essayer de programmer ces systèmes pour qu’ils se comportent comme on le désire.