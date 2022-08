Les yeux sont rivés vers le ciel. Réunis autour du carré de rodéo, les visiteurs de la foire de Bourail guettent à travers les nuages. Ils surveillent si le cockpit ou le bout d’aile d’un avion de chasse volent au-dessus de leur tête. Il est 14 heures. Toujours pas de Rafale à l’horizon. Le public s’impa- tiente. « Ils ont décalé le rodéo exprès pour attendre leur passage, ils l’ont annoncé au micro », glissent des visiteurs à des membres de leur famille qui viennent de les rejoindre. L’événement est sur toutes les lèvres. Pas question pour le public de rater ces avions dont tout le monde parle depuis une semaine.

14 h 10. La foule commence à s’agiter quand, tout d’un coup, un bruit assourdissant provenant des airs se fait entendre. Les têtes se penchent un peu plus vers l’arrière. Les bouches commencent à s’ouvrir de surprise. Un gigantesque avion ravitailleur surplombe l’hippodrome de Téné. Et quelques mètres derrière lui, deux points noirs avancent au ralenti. « Ah ! les voilà ! », s’exclament les spectateurs avec enthousiasme. Cette fois, ce sont bien eux. Les doigts pointés en l’air montrent où se trouvent exactement les stars du week-end.

Les Rafale se dévoilent plus en détail et avancent au-dessus du carré de rodéo. Téléphones portables et appareils photo captent ce moment exceptionnel. Les milliers de spectateurs observent les avions de chasse traverser, puis s’éloigner. C’est sous un tonnerre d’applaudissements qu’ils repartent en direction de Nouméa.