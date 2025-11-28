[DOSSIER] Travail dissimulé : les signalements, l’atout maître de la Cafat

« La Cafat a fait de la lutte contre le travail dissimulé une priorité, car derrière chaque cotisation, il y a des droits, des soins, des retraites, des allocations », indiquait en septembre dernier Jean-Pierre Kabar, vice-président du conseil d’administration de la Caisse. Tandis que son président Patrick Dupont voyait dans cet engagement « un enjeu stratégique majeur » sur le marché du travail, mais aussi dans le financement du modèle de la protection sociale. Par ce terme de « travail dissimulé », couramment appelé « au black », il faut comprendre, selon le code du travail, une dissimulation d’activité ou d’emploi salarié.

Autrement dit, il s’agit de « l’exercice à but lucratif d’une activité économique non déclarée auprès des administrations compétentes ou le fait pour tout employeur de ne pas faire la déclaration préalable à l’embauche, de ne pas délivrer un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli… » énumère la Cafat. Parmi les 661 millions de francs de cotisations et contributions redressées, c’est-à-dire récoltées après enquêtes en 2023, 115,4 millions concernaient spécifiquement le travail dissimulé, soit plus de 17 %. « Il n’y avait pas de tendance haussière observée », estime Jean-Baptiste Bauchet, adjoint au directeur du pôle Recouvrement au sein de la Caisse.

Les chiffres de 2024 ne sont pas significatifs, selon le cadre de l’organisme calédonien, puisque les contrôles sur le terrain ont été suspendus pendant plusieurs mois en raison des émeutes. Et les données de 2025 sont en cours de collecte. Conclusion, même si beaucoup de facteurs en cette période de crise économique concourent à une hausse du travail dissimulé, le phénomène n’est pas décelé dans les comptes à l’heure actuelle.