[DOSSIER] Les relations au travail auscultées par l’inspection du travail

FAIRE ENTENDRE LES DIFFICULTÉS

« Avant 2024, on avait plus des questions d’ordre général sur le droit du travail », explique Gundo Folz, chef du service de l’inspection, des relations et des condi- tions de travail. Aujourd’hui, les retards de paiement, les difficultés de trésorerie et le mal-être au travail sont les préoccupations des employeurs et des salariés. Les risques psychosociaux ne se limitent pas au harcèlement, dont la qualification juridique relève de la justice.

UNE PRÉVENTION À PROMOUVOIR

Le Code du travail prévoit pourtant que l’employeur doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés. « L’évaluation des risques professionnels est obligatoire dans toute entreprise avec au moins un salarié », rappelle Gundo Folz.

Dans le cadre de l’accompagnement à l’évaluation des risques professionnels, le service de l’inspection, des relations et des conditions du travail (SIRCT) s’intéresse plus largement aux six familles de facteurs de risques liés à l’organisation et aux relations professionnelles : charge et temps de travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, relations dégradées, conflits de valeurs et insécurité de l’emploi. Il est primordial pour les entreprises et notamment les employeurs de connaître et comprendre ces six facteurs de risques psychosociaux.

Ainsi, leur prise en compte dans l’évaluation des risques professionnels ou EvRP permettra d’identifier des leviers pour y remédier. Cela relève de la responsabilité de l’employeur. Pour mieux faire connaître cette obligation et sensibiliser les entreprises aux risques psychosociaux, la DTEFP prévoit également une matinée de prévention en novembre et d’autres séances seront programmées en 2027, à destination des employeurs et des salariés. L’objectif est de les accompagner dans l’identification des situations à risque et dans l’élaboration d’une EvRP en lien avec l’inspection du travail.

LES MULTIPLES « VISAGES » DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Camillia Saume, conseillère en santé et sécurité du travail, évoque les différentes situations. Mise à l’écart, perte d’autonomie, pressions pour atteindre des objectifs inatteignables (faute de moyens matériels ou financiers), propos irrespectueux, conflit de valeurs attachées au travail, manque de respect au travail… sont autant de situations qui favorisent l’apparition des risques psychosociaux ou RPS.

Dix contrôleurs suivent quelque 6 000 entreprises. La DTEFP met en avant deux leviers prévus par le Code du travail : la mise en place de l’EvRP par l’employeur et la mise en oeuvre du plan pour la qualité des relations de travail, associant diagnostic écrit et programme d’action prévoyant notamment

des mesures de sensibilisation et d’amélioration de l’organisation du travail. Les agents de contrôle peuvent se rendre dans l’entreprise, consulter des documents et interroger l’employeur, les salariés et les représentants du personnel. ♦