[DOSSIER] Les relations au travail auscultées par l’inspection du travail

Renseigner les salariés ainsi que les employeurs sur leurs droits et obligations ou encore contrôler le respect de la réglementation par les entreprises : l’inspection du travail est un acteur important de la prévention des risques psychosociaux (RPS). Ils sont définis comme des risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels.
À la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP), les conseillers renseignent tout public (salariés, employeurs, organisations syndicales, professionnels…) et, si nécessaire, les agents de contrôle enquêtent sur l’organisation, les relations et les conditions de travail face aux situations de mal-être qui leur sont remontées. Par exemple, est-il normal d’être payé en retard ou de travailler davantage sans contrepartie pour conserver son emploi ?
FAIRE ENTENDRE LES DIFFICULTÉS
« Avant 2024, on avait plus des questions d’ordre général sur le droit du travail », explique Gundo Folz, chef du service de l’inspection, des relations et des condi- tions de travail. Aujourd’hui, les retards de paiement, les difficultés de trésorerie et le mal-être au travail sont les préoccupations des employeurs et des salariés. Les risques psychosociaux ne se limitent pas au harcèlement, dont la qualification juridique relève de la justice.
UNE PRÉVENTION À PROMOUVOIR
Le Code du travail prévoit pourtant que l’employeur doit protéger la santé physique et mentale de ses salariés. « L’évaluation des risques professionnels est obligatoire dans toute entreprise avec au moins un salarié », rappelle Gundo Folz.
Dans le cadre de l’accompagnement à l’évaluation des risques professionnels, le service de l’inspection, des relations et des conditions du travail (SIRCT) s’intéresse plus largement aux six familles de facteurs de risques liés à l’organisation et aux relations professionnelles : charge et temps de travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, relations dégradées, conflits de valeurs et insécurité de l’emploi. Il est primordial pour les entreprises et notamment les employeurs de connaître et comprendre ces six facteurs de risques psychosociaux.
Ainsi, leur prise en compte dans l’évaluation des risques professionnels ou EvRP permettra d’identifier des leviers pour y remédier. Cela relève de la responsabilité de l’employeur. Pour mieux faire connaître cette obligation et sensibiliser les entreprises aux risques psychosociaux, la DTEFP prévoit également une matinée de prévention en novembre et d’autres séances seront programmées en 2027, à destination des employeurs et des salariés. L’objectif est de les accompagner dans l’identification des situations à risque et dans l’élaboration d’une EvRP en lien avec l’inspection du travail.
LES MULTIPLES « VISAGES » DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Camillia Saume, conseillère en santé et sécurité du travail, évoque les différentes situations. Mise à l’écart, perte d’autonomie, pressions pour atteindre des objectifs inatteignables (faute de moyens matériels ou financiers), propos irrespectueux, conflit de valeurs attachées au travail, manque de respect au travail… sont autant de situations qui favorisent l’apparition des risques psychosociaux ou RPS.
Dix contrôleurs suivent quelque 6 000 entreprises. La DTEFP met en avant deux leviers prévus par le Code du travail : la mise en place de l’EvRP par l’employeur et la mise en oeuvre du plan pour la qualité des relations de travail, associant diagnostic écrit et programme d’action prévoyant notamment
des mesures de sensibilisation et d’amélioration de l’organisation du travail. Les agents de contrôle peuvent se rendre dans l’entreprise, consulter des documents et interroger l’employeur, les salariés et les représentants du personnel. ♦
Acteurs internes à l’entreprise : les représentants du personnel (délégué du personnel, CHSCT, CE selon le nombre de salariés), les ressources humaines et le réseau d’acteurs internes (délégués à la lutte contre le sexisme, relais sécurité, sauveteurs secouristes du travail…)
Acteurs externes à l’entreprise : le Smit, service médical interentreprises du travail, le service de l’inspection, des relations et des conditions du ravail – DTEFP, la section prévention des risques professionnels de la Cafat et les organisations syndicales.
Le conseil du travail de la DTEFP informe le salarié et, le cas échéant, peut l’orienter vers un inspecteur ou contrôleur du travail. Le salarié peut aussi demander directement un rendezvous avec le médecin du travail et consulter son médecin traitant. La reconnaissance éventuelle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la Cafat.
Contact : par mail dtefp.conseil@gouv.nc
ou par téléphone +687 27 55 72.
La collectivité dispose d’un service de prévention et de santé au travail à la DRHFP NC, d’un suivi médical et d’assistants de prévention. Un accompagnement psychologique ou une médiation peuvent être proposés. Mais ces dispositifs sont organisés par l’employeur lui-même. Lorsque l’alerte concerne la hiérarchie, qui peut enquêter de l’extérieur et imposer des mesures correctrices ?
L’absence d’inspection pose ainsi la question d’un contrôle distinct de l’accompagnement des agents. Une inspection avait été évoquée dans les travaux sur le plan d’évolution de l’administration, aujourd’hui mis en pause.