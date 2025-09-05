[DOSSIER] Les projets de développement portés par la France et ses collectivités

Aéronautique

Quatre projets impliquant les collectivités françaises sont en cours dans l’aéronautique, selon le Secrétariat permanent pour le Pacifique (SPP) dirigé par l’ambassadrice Véronique Roger-Lacan et basé à Nouméa. Première ambition : la création d’une ligne aérienne intra-insulaire au départ de la Polynésie française reliant Cook, Samoa et Fidji. Cet ancien projet (« route du corail »), remis au goût du jour, a fait l’objet d’une étude de faisabilité par l’Aviation civile. Ces États dépendent souvent de hubs éloignés, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et cette ligne permettrait de désenclaver le Pacifique Est. Pour l’heure, le SPP accompagne la Polynésie, deux compagnies polynésiennes et différents gouvernements pour la mise en place d’une réglementation. « L’État s’impliquera au travers de la défiscalisation », précise l’ambassadrice.

Autre projet, la création de pôles de maintenance des avions ATR en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. L’ambition est de proposer une alternative aux deux grands pôles actuels (Auckland et Singapour). « Air Tahiti dispose déjà de capacités techniques et humaines reconnues et pourrait ouvrir un centre régional de référence », selon le SPP. La Nouvelle-Calédonie est aussi candidate pour avoir une telle infrastructure sur son territoire. Il s’agirait aussi de former les pilotes d’ATR. La France est par ailleurs investie, en lien avec l’Agence française de développement, en faveur de la décarbonation d’une dizaine d’aéroports qu’elle accompagne dans l’obtention de la classification « Airport Carbon Accreditation ».

Enfin, la création d’un master en management du transport aérien est prévue sous l’égide de l’École nationale de l’Aviation civile (Énac) à destination des cadres de l’Aviation civile étrangère. Dès 2026, ce diplôme sera délivré à Fidji à neuf pays et territoires.