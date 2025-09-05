[DOSSIER] Les projets de développement portés par la France et ses collectivités

Parmi les dossiers travaillés, la création de pôles de maintenance des avions ATR. © Aircal

Dans le cadre de sa stratégie d’intégration régionale, la France, seul État membre de l’Union européenne présent en Océanie à travers ses collectivités, intervient dans des « domaines clés pour la région ». Tour d’horizon.

Aéronautique

Quatre projets impliquant les collectivités françaises sont en cours dans l’aéronautique, selon le Secrétariat permanent pour le Pacifique (SPP) dirigé par l’ambassadrice Véronique Roger-Lacan et basé à Nouméa. Première ambition : la création d’une ligne aérienne intra-insulaire au départ de la Polynésie française reliant Cook, Samoa et Fidji. Cet ancien projet (« route du corail »), remis au goût du jour, a fait l’objet d’une étude de faisabilité par l’Aviation civile. Ces États dépendent souvent de hubs éloignés, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, et cette ligne permettrait de désenclaver le Pacifique Est. Pour l’heure, le SPP accompagne la Polynésie, deux compagnies polynésiennes et différents gouvernements pour la mise en place d’une réglementation. « L’État s’impliquera au travers de la défiscalisation », précise l’ambassadrice.

Autre projet, la création de pôles de maintenance des avions ATR en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. L’ambition est de proposer une alternative aux deux grands pôles actuels (Auckland et Singapour). « Air Tahiti dispose déjà de capacités techniques et humaines reconnues et pourrait ouvrir un centre régional de référence », selon le SPP. La Nouvelle-Calédonie est aussi candidate pour avoir une telle infrastructure sur son territoire. Il s’agirait aussi de former les pilotes d’ATR. La France est par ailleurs investie, en lien avec l’Agence française de développement, en faveur de la décarbonation d’une dizaine d’aéroports qu’elle accompagne dans l’obtention de la classification « Airport Carbon Accreditation ».

Enfin, la création d’un master en management du transport aérien est prévue sous l’égide de l’École nationale de l’Aviation civile (Énac) à destination des cadres de l’Aviation civile étrangère. Dès 2026, ce diplôme sera délivré à Fidji à neuf pays et territoires.

Scories

La Société Le Nickel dispose d’un stock de scories évalué à 25 millions de tonnes. (© Y.M.)

Tuvalu, Kiribati, Tonga, Marshall ou encore le Vanuatu ont manifesté leur intérêt dans l’acquisition de scories de nickel de Nouvelle-Calédonie, en substitution au sable lagunaire utilisé pour la fabrication de ciment. « Pour l’instant, ils importent des scories du Golfe », observe Véronique Roger-Lacan. Ici, la scorie a intégré le référentiel de construction (RCNC) ouvrant la voie à son utilisation par les entreprises. Le centre de recherche technologique sur le nickel, CNRT (Tech) de Nouvelle-Calédonie, s’est associé au Prif, Pacific Region Infrastructure Facility, pour conduire une étude de terrain sur les utilisations possibles dans chaque État intéressé par ce matériau : protection côtière, construction, conditions d’import, impact environnemental, etc. Lifou serait également concernée. Ce sera la première étude menée à l’échelle régionale pour la scorie calédonienne.

Audiovisuel

Le secteur de l’audiovisuel figure parmi les priorités. @ Province Sud

La représentation française travaille depuis deux ans sur un programme de soutien à la création et de protection de l’audiovisuel océanien géré par la CPS, Communauté du Pacifique. L’idée a émergé avec des acteurs de l’audiovisuel, notamment Walles Kotra. Une enveloppe de 41 millions de francs issus du Fonds Pacifique servira à la numérisation des productions anciennes et à la constitution d’une filière océanienne de films de fiction. « En raison de la disparition de leur terre, Tuvalu veut filmer tous ses savoir-faire », précise Véronique Roger-Lacan.

Chloé Maingourd

Les dossiers soutenus par le Fonds Pacifique en 2025

Initié dans les années 1980, le Fonds Pacifique est un instrument majeur de la coopération régionale. Il est alimenté par des crédits du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. En 2025, une enveloppe de plus de 225 millions de francs a été dévolue à 43 projets impliquant au moins une des collectivités françaises en lien avec une dizaine d’États.

On y trouve des collaborations scientifiques entre les laboratoires au niveau sanitaire (RAA, arbovirose etc.), la recherche sur les effets du changement climatique, l’alimentation (étude sur le stress hydrique, parcelle pilote d’avocats résistants, promotion de l’ostréiculture tropicale, etc.), le soutien aux échanges culturels et la promotion de la francophonie, l’assistance humanitaire et la résilience face aux catastrophes naturelles (achat d’une unité d’eau potable pour 5 000 personnes dans le cadre des accords FRANZ, France, Australie, Nouvelle-Zélande, et financement de l’opération Castor des Forces armées au Vanuatu en décembre 2024). L’audiovisuel est bien loti avec le programme de soutien à la création et à la sauvegarde du patrimoine océanien (lire ci-contre).

Climat

L’action pour le climat a été discutée lors du 6e Sommet Pacifique-France, à Nice, le 10 juin dernier, en marge de l’UNOC-3. La France a souhaité rehausser son engagement avec une contribution de près de 240 millions de francs au « Pacific Resilience Facility », sorte de banque régionale en cours de création développée par le Forum des îles du Pacifique (lire p. 14). La nation aurait quadruplé ses investissements sur ce sujet pour la période 2023-2027.

Mais aussi…

On peut noter le projet d’Académie du Pacifique, qui propose des sessions de formation et d’expertise en matière de sécurité, le campus Mobile Pacifique, un programme de mobilité des étudiants de type Erasmus dans les universités.

 