[DOSSIER] Les possibles rouages d’une coopération espérée

Le traitement du minerai de nickel calédonien souffre d’un problème de compétitivité. Le coût de l’énergie pèse pour beaucoup dans ce handicap. Dans le cadre de la prochaine programmation financière 2028-2034, l’Europe pourrait dégager un budget afin de participer à la finalisation des études pour la réalisation de la Step, la station de transfert d’énergie par pompage, à Tontouta.

Ce projet de 60 milliards de francs environ, présenté par Enercal comme une étape cruciale pour renforcer la stabilité du système électrique calédonien, figure parmi les dossiers structurants identifiés par la mission interministérielle et par le gouvernement du territoire. De même, le Forum de l’Europe destiné à examiner les possibles soutiens aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) a repéré, en avril à Aruba dans les Caraïbes, cette intention de construction d’une station ou encore de développement du port autonome en Nouvelle-Calédonie.

ARRIVÉE D’UNE MISSION DE BRUXELLES

Cette Step, solution pour une énergie décarbonée, est l’un des chantiers envisagés que « nous regardons d’une manière très attentive », estime Céline Ruiz, cheffe du bureau de la Commission européenne pour les pays et territoires d’outre-mer du Pacifique. « Parce que ce projet serait utile pour les usines métallurgiques, les autres industries et toute la population. » L’investissement européen est « en discussion pour le moment ».

Une conférence, prévue probablement en septembre ou octobre en Polynésie française, permettra d’entrer un peu plus dans les détails de ces dossiers structurants de la région. Et ce, avant l’arrivée d’une mission de Bruxelles à Nouméa en fin d’année. « Il y a une volonté très forte de la Nouvelle-Calédonie de travailler avec l’Union européenne sur ce volet des matériaux critiques, tout comme il y a une volonté de l’Union européenne de travailler avec la Nouvelle-Calédonie », ajoute Céline Ruiz. Toutefois, « il y a évidemment des réformes à mener ». Ces corrections profondes intéressent, d’abord, les institutions calédoniennes et l’État, avec le pacte de refondation économique et sociale.

Grâce à la programmation financière 2021-2027, un appui budgétaire de l’Union européenne chiffré à 31,9 millions d’euros, soit 3,8 milliards de francs, sur la transition énergétique à travers le Stenc 2.0 (schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie), a déjà été accordé. Entre autres aides en faveur de la formation ou de l’environnement.