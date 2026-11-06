[DOSSIER] Les piliers de la réflexion

Sources d’opposition à des degrés variables, cinq thèmes peuvent constituer les incontournables de la stratégie autour du nickel. Avec l’exportation de minerai en poteau central.
♦ Exportation de minerai
Question éminemment politique, donc ultrasensible, le sujet des exportations de minerai a polarisé bien des débats au Congrès entre indépendantistes et loyalistes et a même généré des heurts sur les routes. Illustration, le « conflit des rouleurs », démarré en août 2015 pour vingt-cinq jours de blocage et de tensions.
Différents modèles d’export existent aujourd’hui. Selon le schéma mis en place par la SMSP, le mineur NMC envoie des minéraliers vers l’usine offshore SNNC, en Corée du Sud, détenue à hauteur de 51 % par le groupe calédonien et à 49 % par le sidérurgiste asiatique Posco. Autre cas, les contrats signés avec les fondeurs japonais intègrent un retour sur la métallurgie lié au cours du nickel à la Bourse London Metal Exchange (LME). Une formule de prix de vente. Troisième configuration, des mineurs vendent leur minerai en Chine au prix affiché sur la plateforme Shanghai Metal Market (SMM). Quel modèle retenir et pour quelle teneur en nickel ?
Et faut-il aller plus loin ? Une idée germe après la récente signature du protocole d’accord sur le nickel avec le commissaire européen, Stéphane Séjourné : l’alimentation en minerai d’une usine implantée à l’extérieur du territoire – les conditions du partenariat devront être précisées – puis l’envoi du métal au sein de l’Union européenne. Au-delà de la perspective géopolitique, une meilleure valorisation du produit livré pourrait être espérée sur un marché potentiellement porteur. À condition que l’Europe développe ses filières. Là encore, le projet est politiquement délicat.
♦ Métallurgie
Conçue pour traiter la latérite d’une faible concentration en nickel, l’usine hydrométallurgique Prony Resources, dans le Sud, s’est placée sur une bonne trajectoire financière sur le plan opératoire. Avant la flambée du prix du soufre. Une question traverse désormais les deux complexes cette fois pyrométallurgiques, la SLN et KNS : une synergie est-elle possible ? Après le charbon, des discussions sont en cours sur le transfert de minerai à Doniambo. Ensuite, existe-t-il un intérêt stratégique à fusionner ces deux unités installées dans des provinces distinctes ? L’activité de Doniambo, à Nouméa, est régulièrement pointée du doigt et sa propriétaire, l’historique SLN, détient des concessions minières en province Nord.
La création d’un super pôle métallurgique à Vavouto est-il ainsi recommandable ? Personne, à ce stade, ne s’est prononcé. Mais cette petite musique tournerait auprès de certains hauts fonctionnaires à Paris. Autre hypothèse entendue, un partage des productions. À savoir le ferronickel, à la SLN, et la matte, riche de 75 à 80 % de nickel, à KNS. Encore faut-il que les marchés s’équilibrent. Mais la Nouvelle-Calédonie veut-elle toujours de la pyrométallurgie, davantage émettrice de CO2 que l’hydrométallurgie, dans un contexte général de baisse des teneurs en nickel ? Ces réflexions tendraient à cerner la technologie d’avenir.
♦ Gouvernance
Si le gouvernement parvient un jour à bâtir une stratégie commune sur le nickel, il faudra logiquement installer une instance capable de la piloter et de la protéger. L’exécutif est par définition changeant au gré des élections. La Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie (Dimenc), qui assure un rôle administratif, pourrait héberger une telle structure dotée de quelques experts. Ces spécialistes aideraient les gouvernements successifs à mener et à chiffrer leur politique « nickel ». Mais aussi à préciser des enjeux, par exemple autour des gisements Prony-Pernod, des bijoux encore préservés riches au total de six millions de tonnes de nickel métal.
La stratégie s’attacherait par répercussion à préciser la place de la Société territoriale calédonienne de participation industrielle (STCPI), entité portant les intérêts des trois provinces dans la SLN et le groupe Eramet. Une évidence, l’organe de gouvernance devra être accepté par les parties.
♦ Énergie
Le secteur métallurgique étant un très gros consommateur de watts, il convient d’instaurer le réseau le plus compétitif possible. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Un document existe : le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Reste à connaître la capacité d’investissement du territoire nécessairement aidé par d’autres institutions, comme l’État et l’Union européenne, pour atteindre ce cap. Tout en sachant que la transition sera partielle avec le gaz en base associé au solaire.
Cette stratégie énergétique, étroitement liée à celle du nickel, exigera des calculs rigoureux, en intégrant notamment les prévisions sur le prix du gaz face à une demande croissante. Le commissaire européen Séjourné a évoqué un soutien au projet de station de transfert d’énergie par pompage (Step) à la Tontouta.
♦ Fonds souverain
Son absence du territoire constitue une anomalie mondiale. Un fonds pour les générations futures, basé sur l’exploitation du nickel et d’autres ressources, pourrait détenir différents « tiroirs » inscrits dans une large réflexion : diversification économique, lissage budgétaire, etc. Mais il faut réussir à l’abonder sans étouffer un secteur métallurgique déjà à l’agonie. À moins que cette contribution pour l’avenir figure parmi d’autres postulats dans les discussions en vue de la reprise des trois usines.
Yann Mainguet