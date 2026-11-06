[DOSSIER] Les piliers de la réflexion

♦ Exportation de minerai

Question éminemment politique, donc ultrasensible, le sujet des exportations de minerai a polarisé bien des débats au Congrès entre indépendantistes et loyalistes et a même généré des heurts sur les routes. Illustration, le « conflit des rouleurs », démarré en août 2015 pour vingt-cinq jours de blocage et de tensions.

Différents modèles d’export existent aujourd’hui. Selon le schéma mis en place par la SMSP, le mineur NMC envoie des minéraliers vers l’usine offshore SNNC, en Corée du Sud, détenue à hauteur de 51 % par le groupe calédonien et à 49 % par le sidérurgiste asiatique Posco. Autre cas, les contrats signés avec les fondeurs japonais intègrent un retour sur la métallurgie lié au cours du nickel à la Bourse London Metal Exchange (LME). Une formule de prix de vente. Troisième configuration, des mineurs vendent leur minerai en Chine au prix affiché sur la plateforme Shanghai Metal Market (SMM). Quel modèle retenir et pour quelle teneur en nickel ?

Et faut-il aller plus loin ? Une idée germe après la récente signature du protocole d’accord sur le nickel avec le commissaire européen, Stéphane Séjourné : l’alimentation en minerai d’une usine implantée à l’extérieur du territoire – les conditions du partenariat devront être précisées – puis l’envoi du métal au sein de l’Union européenne. Au-delà de la perspective géopolitique, une meilleure valorisation du produit livré pourrait être espérée sur un marché potentiellement porteur. À condition que l’Europe développe ses filières. Là encore, le projet est politiquement délicat.

♦ Métallurgie

Conçue pour traiter la latérite d’une faible concentration en nickel, l’usine hydrométallurgique Prony Resources, dans le Sud, s’est placée sur une bonne trajectoire financière sur le plan opératoire. Avant la flambée du prix du soufre. Une question traverse désormais les deux complexes cette fois pyrométallurgiques, la SLN et KNS : une synergie est-elle possible ? Après le charbon, des discussions sont en cours sur le transfert de minerai à Doniambo. Ensuite, existe-t-il un intérêt stratégique à fusionner ces deux unités installées dans des provinces distinctes ? L’activité de Doniambo, à Nouméa, est régulièrement pointée du doigt et sa propriétaire, l’historique SLN, détient des concessions minières en province Nord.