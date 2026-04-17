[DOSSIER] Les nouveaux horizons de l’économie bleue

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) a publié en 2016 une note intitulée L’économie bleue en Nouvelle-Calédonie, un levier de croissance à actionner, et son constat est sans appel : « L’économie maritime (ou économie « bleue ») reste sous-développée au regard de son potentiel : son poids direct apparent ressort faible en termes d’exportations, d’activité financière induite ou d’emplois générés ». Quatre ans après, le Cluster maritime de Nouvelle-Calédonie a sorti son Livre bleu , définissant une première feuille de route.

Sauf que cette dynamique a été mise à mal par les émeutes de mai 2024 et l’accroissement de la crise nickel. « Dans le Livre bleu, il y avait 150 projets. C’est super, mais il faut avoir des gens pour les porter, constate Marc Sabatier, président du Cluster. En décembre 2024, après consultation de nos membres, nous nous sommes concentrés sur cinq axes, qui se regroupent maintenant en deux points : l’aquaculture et la maintenance et réparation navale. »

LE VENT EN POUPE

Plusieurs signes indiquent que l’économie maritime avance vers de nouveaux caps. Deux anciens navires de la Marine nationale, La Glorieuse et La Moqueuse, sont actuellement démantelés à Nouméa. Un chantier majeur qui échappe d’habitude aux entreprises calédoniennes. En fin d’année, le port autonome devrait en finir avec un vieux serpent de mer, l’extension du quai de commerce n° 8, dont le chantier a été lancé en 2017. Un club croisière Nouvelle-Calédonie a été créé fin 2025 et regroupe, pour la première fois, les acteurs du secteur.

En avril 2025, Samuel Hnepeune, en charge au gouvernement des affaires et infrastructures aéroportuaires, a présenté ses ambitions pour le port autonome avec cinq axes de développement : « moderniser le terminal de commerce », « développer la croisière », « créer un pôle scientifique », « renforcer la filière de maintenance et de déconstruction des navires » et « penser le port avec la ville ». Dévoilé fin mars, le pacte de refondation économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie du gouvernement central va dans le même sens et ouvre de nouvelles perspectives avec « un soutien à la création de zones franches ports et aéroports ouverts sur le Pacifique Sud » et « l’amélioration des infrastructures portuaires ». Le gouvernement, la province Sud et le Cluster y voient une opportunité pour avancer sur la construction d’une nouvelle cale de halage à Nouméa.