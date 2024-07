[DOSSIER] Les mineurs attendent avec impatience des avancées côté politique

À la Nickel mining company (NMC), seul le site de Ouaco continue de tourner. Poya, Kouaoua et Nakéty sont à l’arrêt. Didier Ventura se fait du souci pour son entreprise, mais pas seulement. « Notre priorité, c’est de maintenir l’intégrité des fours de la SNNC (Société du Nickel de Nouvelle-Calédonie et Corée, NDLR), et donc de sauver notre partenariat avec Posco », le métallurgiste coréen, co-exploitant de l’usine détenue à 51 % par la province Nord via la SMSP, maison-mère de la NMC.

« ON SE CONNAÎT TOUS »

Tous les mineurs interrogés disent entretenir des discussions avec les responsables de la CCAT de leur secteur, dans l’espoir de préserver leur outil de travail et de reprendre l’activité. De nombreuses personnes ont d’ailleurs la double casquette : membre de La CCAT et salarié d’une entreprise minière. « On se connaît tous. C’est comme avec les politiques de tous bords, on se connaît, on se respecte », résume Wilfrid Maï, patron de MKM, qui compte près de 130 salariés entre N’Go et Goro. « Les gens sont solidaires pour ne pas travailler. Donc on attend de voir ce qui va se décider au niveau du pays. Il n’y a que ça à faire. »