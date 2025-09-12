[DOSSIER] Les mauvais chiffres des bailleurs sociaux

Les impayés ont suivi la même trajectoire. Sur un an glissant, ils ont progressé de 134 %, représentant 278 millions de francs supplémentaires au mois de février 2025. Plus de 5 700 familles sont désormais en suivi pour impayés, dont près de 18 % sont en impayés lourds, soit plus de quatre mois de loyers. L’entreprise supporte une dette bancaire de 61 milliards de francs, remboursée en grande partie grâce aux loyers qui constituent 90 % de ses recettes.

Résultat : un déficit structurel d’environ 692 millions de francs par an, presque triplé depuis la crise. Le risque de la cessation de paiement est réel, mais a pu être repoussé grâce à différentes mesures d’économies.

UN MUR DE DETTES POUR LA SIC

Mais au-delà des solutions temporaires, selon Benoît Naturel, le directeur général de la SIC, le bailleur sera néanmoins confronté à un « mur de dettes » en 2029. Un compte à rebours de deux ans, tout au plus, est donc lancé pour pérenniser le modèle économique. Créée en 2023 à partir de la SEM Agglo, Sud Habitat gère environ 2 300 logements. Plus récente, la structure n’échappe pourtant pas aux mêmes difficultés. Les impayés, qui représentaient moins de 2,5 % avant crise, ont atteint 12,3 % début 2025. Le stock de dettes locatives s’élève à 616 millions de francs, en hausse de 200 millions sur un an. Le taux de vacance, inférieur à 6 % avant 2024, a doublé pour atteindre 12 % en février 2025, soit environ 300 logements inoccupés. La SEM, dont 86 % des ressources proviennent des loyers, a dû reporter ses projets de construction et freiner ses investissements d’entretien, remettant en cause le renouvellement d’un parc jeune, mais déjà exposé à l’usure.