[DOSSIER] Les marinas en eaux troubles

Les ports de plaisance de Nouméa restent fréquentés. « Aujourd’hui, on est à 160 ou 170 bateaux habités, contre 140 ou 150 avant », indique Sébastien Fellmann, directeur des ports de la Sodemo, qui gère plusieurs marinas de la capitale. Une légère hausse qu’il estime « peu significative » sur le fond. « Cela ne traduit pas un changement majeur dans les modes de vie à bord, nuance-t-il. Ce sont des variations qui s’expliquent par des situations individuelles, pas par une tendance lourde. »

Au mouillage, la chute est néanmoins plus nette, certaines zones se sont dégarnies de manière ostentatoire. « On est passés de 80 à 90 contrats annexes à 40 ou 50 », précise-t-il. Ces contrats, qui permettent aux plaisanciers vivant au mouillage de bénéficier de certains services du port, illustrent une tendance à la baisse.

« UNE VRAIE CATASTROPHE »

Constatant une diminution de la demande locale de place au port, le capitaine d’un autre port, qui préfère garder l’anonymat, se déclare inquiet au sujet des visiteurs qui se font beaucoup plus rares et en particulier les superyachts. « C’est une vraie catastrophe, estime-t-il. Il y a quelques années, on devait refuser certaines unités faute de place. Main- tenant, ce n’est plus le cas… »

Selon lui, l’image dégradée de la Nouvelle- Calédonie par l’insurrection du 13 mai contribue à cette désaffection. Il l’illustre notamment par un Australien qui a récemment annulé son voyage, refusant de se déplacer avec un garde du corps qu’il pensait nécessaire.

Du côté des magasins d’accastillage, la situation est plus sensible. Pour Christophe Besson, directeur de Marine Corail, la baisse d’activité est indéniable. « Même si on a encore des clients, le panier moyen a fondu. Les gens veulent faire eux-mêmes les travaux, ce qu’on ne recommande pas forcément. » La baisse de fréquentation des ateliers se traduit par une réduction des effectifs : « On est passés de 18 à 14 salariés. On n’a jamais été en sureffectif, donc c’est un vrai effort pour l’équipe », souligne le chef d’entreprise. Face à cette situation, Marine Corail a dû repenser son modèle économique en se diversifiant, au travers de nouvelles offres comme du matériel de jardin ou encore une armurerie.

Si ces projets de diversification étaient déjà envisagés avant la crise, les émeutes ont précipité leur mise en œuvre. Malgré ces initiatives, la situation reste tendue. « Comme tout le monde, notre trésorerie est très limite. On surveille ça de très près », confie-t-il. L’objectif de l’entreprise est clair : maintenir l’activité, préserver les emplois restants et s’adapter à un marché local fragilisé, tout en diversifiant les sources de revenus pour assurer la pérennité de la structure.