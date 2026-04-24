[DOSSIER] Les maires dans l’expectative

Organiser les bureaux de vote, mettre à jour les listes électorales, installer les panneaux d’affichage, sécuriser les bureaux de vote, distribuer les cartes électorales, informer la population… La liste des impératifs à gérer avant le premier tour des élections provinciales n’est pas négligeable.

Avec une échéance fixée au plus tard le 28 juin, le délai d’organisation pour les mairies du territoire est relativement court. Pourtant, la plupart des maires interrogés l’affirment : « Nous serons prêts. » Les équipes sont « rôdées, elles ont l’habitude de ce genre d’exercice », souligne Caril Beronon, maire de Canala.

À La Foa, « il n’y a pas vraiment d’interrogation à ce niveau », assure son maire, Stevens Kaouda. C’est un sujet que l’on prend sérieusement, bien sûr, mais on suit les directives de l’État ».

« UNE ÉLECTION D’UNE GRANDE IMPORTANCE »

L’inconnu sur la composition du corps électoral pose davantage problème. Il s’agit « d’être fixé rapidement, car s’il est modifié, cela impliquera une révision de la liste électorale et ça, ça demande aussi un certain délai. Il faudra aussi sans doute organiser des commissions administratives spéciales, afin de pouvoir adapter le nouveau corps électoral », souligne Antoine Romain.