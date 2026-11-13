[DOSSIER] Les institutions dans la vague

Les banques, l’OPT ou encore la Cafat, leurs clients et ressortissants se placent au cœur des tentatives de fraude en ligne. Au-delà de la sensibilisation, les établissements doivent en permanence élever la sécurité de leurs systèmes.
Les institutions calédoniennes, bancaires ou non, détectent très régulièrement des tentatives de fraude. À l’image de la fausse page dédiée, sur un réseau social, à un établissement ou à l’une de ses actions, avec un prétendu lot à gagner ou un remboursement à honorer. Durant l’échange établi avec le particulier, les login et mot de passe du compte bancaire sont insidieusement réclamés. Face à une telle manœuvre, « systématiquement, il y a un dépôt de plainte », note la Cafat.
Autre exemple, ce que les experts appellent l’« arnaque au supermarché ». Le délinquant, qui se présente comme un salarié de la banque, indique au client l’apparition d’un souci lors d’un achat récent, mais, grâce à son intervention, tout va être soi-disant réglé au travers d’un nouveau paiement. La malversation est d’autant plus rodée, que les arnaqueurs parviennent à faire afficher sur les téléphones des faux numéros, laissant croire à des appels locaux. Or, mis à part quelques exceptions, ces coups de fil viennent de l’étranger. Un établissement a même été alerté d’une tentative de fraude avec une voix à l’accent calédonien, assurément générée par l’IA.
RAPIDE ÉVOLUTION
Point capital, « une banque ne demande jamais à son client les login, mot de passe et numéro de carte bancaire » insiste Thomas De Deckker, directeur général de l’OPT. Une position confirmée par Éric Wiard, président de la Fédération bancaire française (FBF) de Nouvelle-Calédonie, qui a eu écho « de piratages assez conséquents par le passé : plusieurs millions de francs ». La confidentialité constitue une valeur clé dans la relation. Tout comme la vigilance, parce que « la menace évolue très vite aujourd’hui » relève Alice Dalgleish, responsable SSI, pour sécurité des systèmes d’information, à l’Office des postes et télécommunications. « Nous avons l’opportunité en Nouvelle-Calédonie d’analyser le retour d’expériences des grands opérateurs télécom en Métropole. »
L’un des objectifs est d’empêcher la capture de données personnelles lors d’une cyberattaque, ces éléments potentiellement vendus ensuite sur le dark web permettant de crédibiliser le discours du fraudeur lors d’un appel ou de renforcer la tentative d’arnaque. Cette mécanique a-t-elle déjà été recensée sur le territoire ? Le 9 juillet 2025, une agression informatique a ciblé des données relatives aux immatriculations et aux permis de conduire, gérées par la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT). Des informations ont-elles fuité, ce qui aurait aidé à construire des escroqueries, du type fausses amendes ? Plusieurs hypothèses circulent. Le gouvernement, contacté, n’a pas donné suite à la sollicitation.
« SUJET PRIORITAIRE »
Si le malheur arrive ? Un particulier, dont le compte bancaire a été ponctionné, peut s’appuyer sur un article du code monétaire et financier. Selon le texte, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par le client dans les délais prévus, la banque doit rembourser immédiatement. Toutefois, ces dernières années, les établissements bancaires ont invoqué bien souvent la négligence du payeur, en vertu d’une autre disposition. Mais l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 octobre dernier se montre favorable à l’utilisateur du compte, la banque décidée à lui faire supporter la perte devant établir l’inattention grave.
Si la victime a communiqué elle-même ses identifiants ou a validé un paiement, la situation sera examinée au cas par cas. Les institutions elles se protègent, de plus en plus. L’OPT intervient sur deux axes. La mise en place de procédures humaines permet de s’assurer que chaque acte s’inscrit dans un cadre défini. En ligne de mire, par exemple, l’arnaque dite au président, où un fraudeur se faisant passer pour le dirigeant d’une société ou d’une administration ordonne un virement urgent. En parallèle, l’Office renforce sans cesse ses systèmes de sécurité. Tout comme les banques. « C’est le sujet prioritaire », estime Éric Wiard qui pointe « beaucoup d’investissements techniques et humains ». D’après des spécialistes, 10 à 15 % du budget informatique doit désormais être consacré à la cybersécurité dans une entreprise.
Yann Mainguet