[DOSSIER] Les institutions dans la vague

Les institutions calédoniennes, bancaires ou non, détectent très régulièrement des tentatives de fraude. À l’image de la fausse page dédiée, sur un réseau social, à un établissement ou à l’une de ses actions, avec un prétendu lot à gagner ou un remboursement à honorer. Durant l’échange établi avec le particulier, les login et mot de passe du compte bancaire sont insidieusement réclamés. Face à une telle manœuvre, « systématiquement, il y a un dépôt de plainte », note la Cafat.

Autre exemple, ce que les experts appellent l’« arnaque au supermarché ». Le délinquant, qui se présente comme un salarié de la banque, indique au client l’apparition d’un souci lors d’un achat récent, mais, grâce à son intervention, tout va être soi-disant réglé au travers d’un nouveau paiement. La malversation est d’autant plus rodée, que les arnaqueurs parviennent à faire afficher sur les téléphones des faux numéros, laissant croire à des appels locaux. Or, mis à part quelques exceptions, ces coups de fil viennent de l’étranger. Un établissement a même été alerté d’une tentative de fraude avec une voix à l’accent calédonien, assurément générée par l’IA.

RAPIDE ÉVOLUTION

Point capital, « une banque ne demande jamais à son client les login, mot de passe et numéro de carte bancaire » insiste Thomas De Deckker, directeur général de l’OPT. Une position confirmée par Éric Wiard, président de la Fédération bancaire française (FBF) de Nouvelle-Calédonie, qui a eu écho « de piratages assez conséquents par le passé : plusieurs millions de francs ». La confidentialité constitue une valeur clé dans la relation. Tout comme la vigilance, parce que « la menace évolue très vite aujourd’hui » relève Alice Dalgleish, responsable SSI, pour sécurité des systèmes d’information, à l’Office des postes et télécommunications. « Nous avons l’opportunité en Nouvelle-Calédonie d’analyser le retour d’expériences des grands opérateurs télécom en Métropole. »

L’un des objectifs est d’empêcher la capture de données personnelles lors d’une cyberattaque, ces éléments potentiellement vendus ensuite sur le dark web permettant de crédibiliser le discours du fraudeur lors d’un appel ou de renforcer la tentative d’arnaque. Cette mécanique a-t-elle déjà été recensée sur le territoire ? Le 9 juillet 2025, une agression informatique a ciblé des données relatives aux immatriculations et aux permis de conduire, gérées par la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT). Des informations ont-elles fuité, ce qui aurait aidé à construire des escroqueries, du type fausses amendes ? Plusieurs hypothèses circulent. Le gouvernement, contacté, n’a pas donné suite à la sollicitation.